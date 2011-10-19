-ÖSYM Başkanı Demir, yeni ''TUS'' ve ''DUS''u açıkladı ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Hande İlbeyi Canca - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 2012 yılında ilk kez yapılacak Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) ilişkin yeni düzenleme yaptıklarını bildirdi. Yeni düzenlemeyle, TUS'un oturumları, sınav süreleri, DUS'ta ise hangi testlerin uygulanacağı ve kaç soru sorulacağı belirlendi. Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı'nın 22 Nisan 2012 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirileceğini belirterek, sınavın sabah oturumunda ''Temel Tıp Bilimleri Testi-1'', öğleden sonraki oturumunda ise ''Temel Tıp Bilimleri Testi-2'' ile ''Klinik Tıp Bilimleri Testi'' uygulanacağını söyledi. ''Tüm testlerde 120 soru bulunacak ve sınav süreleri 2,5 saat (150 dakika) olacak'' diyen Demir, ''Böylece tıp fakültesi mezunu adaylarla tıp dışı meslek mezunu her bir adayın cevaplandıracağı soru sayısı 240 olacak'' dedi. Demir, sınavın sabah oturumunun saat 9.30'da, öğleden sonraki oturumunun ise saat 13.30'da başlayacağını belirtti. -DUS'un ayrıntısı da belli oldu- ÖSYM Başkanı Demir, 2012 yılında ilk kez düzenlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin düzenlemelerin tamamlandığını da bildirdi. Sınavın 22 Nisan 2012 tarihinde öğleden sonra tek oturumda gerçekleştirileceğini belirten Demir, sınavda ''Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi'' ve ''Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi'' olmak üzere iki test bulunacağını anlattı. Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi'nde 40 sorunun, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi'nde ise 80 sorunun yer alacağını ifade eden Demir, ''Adaylar tek oturumda toplam 120 soru cevaplayacak. Sınav süresi 2.5 saat (150 dakika) olacak ve sınav saat 13.30'da başlayacak'' dedi. -''Yabancı dil yeterliliği aranacak''- Demir, TUS ve DUS'un Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi. İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca, TUS ve DUS sonuçlarına göre adayların yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin arandığını belirten Demir, şunları söyledi: ''Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'nda (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da YÖK ve ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartı gerekiyor.'' -Eski TUS'ta Bilim Sınavı için 210 dakika- Daha önce yapılan TUS'ta, aynı gün içinde ''Yabancı Dil Sınavı'' ve ''Bilim Sınavı'' yapılıyordu. Yabancı Dil Sınavı'nda 50 soru için 75 dakika; Bilim Sınavı'nda ise 200 soru için toplam 210 dakika süre veriliyordu. Bilim Sınavı'nda da, 100'er soruluk ''Temel Tıp Bilimleri Testi-1'', ''Temel Tıp Bilimleri Testi-2'' ve ''Klinik Tıp Bilimleri Testi'' testleri yer alıyordu. Öte yandan, 1 Temmuz 2011 tarihli ''Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi'nde son kez uygulanmıştı.