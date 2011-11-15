ÖSYM Başkanı Demir: Kimsenin şüphesi olmasın, istifaya hazırım

T24

'Kimsenin şüphesi olmasın, istifaya hazırım'





Demir, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve üniversitelerin 2012 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kendisi hakkındaki soru ve eleştirileri Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in isteğiyle yanıtladı.ÖSYM Başkanı Ali Demir, göreve geldiği Eylül 2010'da ÖSYM'nin, yönetmelikle yönetildiğini, yasal zemin bulunmadığını, 36 yıldır sözlü talimatlarla yönetildiğini anımsattı. Demir, göreve gelince hızla yasal zemin oluşturduklarını, yasa çıkarıldığını belirterek, bunun sadece teşkilat yasası değil, sınavlarda oluşabilecek her türlü haksızlığa karşı verilecek cezaları tanımlayan bir yasa olduğunu anlattı. Demir, bunun, dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti.Demir, bugün tüm adayların, ÖSYM'nin internet sitesine giriş çıkışlarının kayıt altına alındığını anımsatarak, ''Bu sayede tüm söylenenlere rağmen söylentilerin aksine ÖSYM artık çok daha güvenli yapıya kavuşmuştur'' dedi.Sınav güvenliğine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, sınav güvenliğini, hak ve adaletin tesisi olarak değerlendirdiklerini söyledi.Demir, ÖSYM'deki personel giderlerindeki artışa ilişkin de açıklamalarda bulundu. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:''2011'e kadar sınav görevlilerinin ücretleri, sınav ihalesi kapsamında yüklenici firma tarafından yapılıyordu. Bu devlete ciddi yük oluşturuyordu. 2011'de ilk kez ÖSYM bütçesinden ödedik, bu nedenle bütçemizde yüzde 68'lik artış oldu. Sınav ücretleri yönetmeliğiyle tüm sınav görevlilerinin ücretleri ÖSYM tarafından ödenecek. Bu sayede 2010'daki tasarrufumuz 40 milyon liradan fazla olmuştur. ÖSYM, 300 çalışanıyla 2011'de 849 bin 150 görevliye ücret ödemiştir. Bu sayı 2012'de KPSS, önlisans sınavı, özürlü memur sınavıyla beraber çok daha fazla olacaktır. ''Demir, tüm iddia ve suçlamalara karşın 2011'de yapılan 40 sınavda, sınava giren 5 milyon 785 bin 790 adaydan hiçbirine haksız kazanım sağlanmadığını, bundan sonra da asla sağlanmayacağını bildirdi.Bilim adamı olduğunu, sadece somut veriler üzerine çalıştığını ifade eden Demir, ''Göreve geldiğim süre içinde tek bir adaya dahil haksız kazanım sağlandığı somut verilerle ispatlanırsa, kimsenin şüphesi olmasın ki istifaya hazırım'' dedi.