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Yaşam

ÖSYM BAŞKANI DEMİR ADLİYEDE ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 19:16

-ÖSYM BAŞKANI DEMİR ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, KPSS ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ile görüştü. Demir'in, ÖSYM'nin 10-11 Temmuz 2010'da düzenlediği KPSS sorularının çalındığı ve kopya çekildiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Sakınan ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. ÖSYM'den 2 yetkilinin de hazır bulunduğu görüşmede, soruşturmayla ilgili konuların değerlendirildiği öğrenildi.

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