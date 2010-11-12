-ÖSYM BAŞKANI DEMİR ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, KPSS ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ile görüştü. Demir'in, ÖSYM'nin 10-11 Temmuz 2010'da düzenlediği KPSS sorularının çalındığı ve kopya çekildiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Sakınan ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. ÖSYM'den 2 yetkilinin de hazır bulunduğu görüşmede, soruşturmayla ilgili konuların değerlendirildiği öğrenildi.