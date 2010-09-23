-ÖSYM BAŞKANI DEMİR: "İLK SINAV KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OLACAK" ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına yeni atanan Prof. Dr. Ali Demir, yapılacak ilk sınavın iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı olacağını belirterek, ''Adayların paniklemelerine gerek yok. Süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Zamanında sınava girecekler ve sağlıklı bir şekilde de sonuçlarını alacaklar'' dedi. Demir, kurumu tanımakla işe başlayacağını belirtti. ''ÖSYM sınav yapan bir kurum. Bu konularda deneyiminiz var mı?'' sorusuna Demir, ''Tabii ki. Bir öğretim üyesinin, sınav nedir, merkezi sınav nedir, bütün bunlar hakkında bilgisi vardır. Benim de tabii ki var. Zaten üniversite camiasının içerisindeyiz. 1995 yılından beri ben profesör olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki sınav süreçlerini, sınav işlemlerini biliyoruz tabii ki'' yanıtını verdi. Bu yılın sonuna kadar ertelenen ve iptal KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yapılacağını vurgulayan Demir, ''Yapılacak ilk sınav KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı olacak. Çünkü kamuoyu en çok ondan rahatsız. Bir an önce onun yapılması, çözümlenmesi gerekir'' dedi. Demir, sınavlara girmeyi planlayan adaylara, ''Adayların paniklemelerine gerek yok. Süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Zamanında sınavlarına girecekler ve sağlıklı bir şekilde de sonuçlarını alacaklar'' diye seslendi. -''KAMUOYU DA KURUM DA MÜSTERİH OLSUN''- Üniversitelerdeki boş kontenjanlara önümüzdeki ay ek yerleştirme yapılması gerektiğine işaret edilerek, bu yerleştirmelerin zamanında yapılıp yapılmayacağı sorusunu Demir, ''Sınav, ek yerleştirmeler, her şey zamanında olacak. Bir miktar gecikmeler olabilir ama mümkün olan en kısa zamanda onları gerçekleştireceğiz'' diye yanıtladı. ÖSYM'nin önemli bir kurum olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti: ''Bu kurumun Türkiye'deki imajını, güvenilirliğini tesis etmemiz gerekiyor. Bunu en kısa zamanda tesis edeceğimize inanıyorum. Kamuoyunun müsterih olmasını istiyorum. Kurumun da müsterih olmasını istiyorum. Çünkü geçmişi değil geleceğini kurgulamamız gerekir. Gelecekteki bütün sınavları zamanında, düzgün bir şekilde yapacağız.'' ''ÖSYM'de görevden alınanların yerine atamalar yapacak mısınız?'' sorusuna, ''Görevden almalar benim ilgi alanım içerisinde olan şeyler değiller. Ben mevcut arkadaşlarla süreci yürütmeye çalışacağım. Ümit ediyorum, bu süreci sürdürebiliriz'' diye yanıtladı. Yeni göreve atanması nedeniyle heyecanlı olup olmadığının sorulması üzerine Demir, ''Çok heyecanlı değilim ama zor bir görev, ağır bir görev'' dedi. -''GÜVENLİK EN ÖNEMLİ KONU''- Demir, ''KPSS'deki iddialar nedeniyle yaşanan gelişmeler konusunda, 'Ben olsam şöyle yaparım' dediğiniz oldu mu?'' sorusuna ''Tabii ki. Bu süreç içerisinde ben de herkes gibi yorumlarımı yaptım. Nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerim oldu'' diye konuştu. ''Ne gibi düşünceler?'' sorusu üzerine Demir, şunları söyledi: ''Buranın teknolojiyi kullanması gerekir. İletişim teknolojileri, internet teknolojisi çok gelişti. Bilgi güvenliği konusu çok gelişti. Tüm dünyada çok gelişti. Buranın onu en son noktasına kadar kullanması gerekir. Bu konuda bir miktar geri kalmış gibi gözüküyor. Detayları birazdan arkadaşlardan arkadaşlardan öğreneceğim ama en son teknolojiyi kullanıp, en modern bir şekilde güvenliği sağlaması gerekir. Teknolojiyi kullanarak bilgi güvenliğinin en ekstremini kullanmamız gerekir. Bu kaçınılmaz. Güvenlik en önemli konu. Güveni tesis etmek için güvenliği sağlamak zorundasınız.'' Son 2 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü yaptığını, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu söyleyen Demir, İngiltere'de doktorasını yaptıktan sonra İsviçre'de çalıştığını daha sonra da 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelerek önce doçent, sonra da profesör olduğunu anlattı. -BRİFİNG ALACAK- Görevine bugün başlayan Demir, önce YÖK'e geçerek burada yaptığı görüşmenin ardından öğle saatine doğru ÖSYM'ye geçti. Demir, ilk olarak personelden brifing alacak ve daha sonra sınav takvimi oluşturulacak.