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ÖSYM Başkanı Aygün: Ertelenen 3 sınav için geç başvuru alınacak

08 Temmuz 2020 13:28

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2020-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını duyurdu. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" dedi.

 

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