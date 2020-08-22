T24 LogoT24 Logo
Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-YKS tercih sonuçları hafta içerisinde açıklayacağız

22 Ağustos 2020 14:02

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Halis Aygün şunları söyledi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

ETİKETLER

Halis AygünösymYKS
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24