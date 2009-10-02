ÖSYM Başkanı 25 soruda ek yerleştirmeyi anlattı

5 Ekim pazartesi günü başlayacak olan üniversitelere ek yerleştirme başvurularına ilginin büyük olması bekleniyor.

150 bin öğrenciye daha üniversiteli olma şansı

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ek kontenjan sayısının 150 bine ulaştığını söyledi.



Ek yerleştirmeye 500 bine yakın öğrencinin başvuruda bulunması bekleniyor. Bu durumda, ikinci yerleştirme için başvuran her üç öğrenciden biri üniversiteli olma şansı yakalayabilecek.



Prof. Yarımağan, mevcut 150 bin kontenjanın, 88 bininin ilk yerleştirme sonunda boş kaldığını, geriye kalan 60 bin kontenjanın yarısının kazandığı halde kaydını yaptırmayan öğrencilere, diğer yarısının da yeni açılan üniversite ve fakültelere ait olduğunu söyledi.



Üniversitelerdeki kontenjan açıkları, pazartesi günü satışa sunulacak 2009 ÖSS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.



Peki bu kontenjanlardan ne kadarı iki yıllık meslek yüksekokullarına ne kadarı da dört yıllık fakültelere yönelik?



Prof. Yarımağan bu konuda henüz kesin ayrıntıların belli olmadığını ama 100 bine yakının iki yıllık bölümlere aitse geri kalan 50 bin kontenjanlık bölümün de 4 yıllık fakültelere ait olabileceğini kaydetti.



Peki bu kontenjanların ne kadarı devlet üniversitelerine ne kadarı da vakıf üniversitelerine ait? Yine aynı şekilde üçte ikisinin devlete, üçte birinin de vakıflara ait olduğunu söyleyebiliriz.



1- Üniversitelere ek yerleştirmeden kimler yararlanabilecek?



- Birinci yerleştirmede, 145 ve 165 puan barajlarını aştığı halde, hiçbir yükseköğretim kurumuna giremeyen adaylar yararlanabilecek.



2- Başvurular ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Başvuru kılavuzları nereden alınacak? Başvurular nereye yapılacak?



- Ek yerleştirme başvuruları 5-9 Ekim arasında yapılacak. Başvuru kılavuzları, tıpkı birinci yerleştirmede olduğu gibi ÖSYM sınav merkezlerinden 3 TL karşılığında alınabilecek. Ya da ÖSYM’nin internet sitesinden indirilebilecek. Başvurular da ösym.gov.tr adresine girilerek bireysel olarak yapılabildiği gibi ÖSYM başvuru merkezlerine gidilerek, görevliler yardımıyla da gerçekleşebilecek.



3- Ek yerleştirmeden kaç öğrenci yararlanabilecek?



- Ek yerleştirmeden 150 bin aday yararlanabilecek. Bu kontenjanlardan 88 bini, ilk yerleştirmede boş kaldı. Diğerleri ise kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilere ve yeni açılan fakültelere ait.



4- Herhangi bir fakülteyi kazandığı halde kaydını yaptırmayanlar da yararlanabilecek mi?



- Açıköğretim’in kontenjanlı bölümleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükseköğretim programını kazanan öğrenciler, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirmeden yararlanamayacak.



5- Açıköğretim’i kazananlar ek yer yerleştirmeden yararlanabilecek mi?



- Kontenjan sınırı olmayan bölümleri kazanan öğrenciler, ek yerleştirmeden yararlanabilecek. Bu bölümlerin hangileri olduğu kılavuzda yer alıyor.



6- Daha önce yapılan tercih listeleri mi geçerli olacak? Yoksa yeni liste mi hazırlanacak? Toplam kaç tercih yapılacak?



- Birinci yerleştirmede hazırlanan tercih listelerinin artık bir anlamı yok. Ek yerleştirme için yeni bir tercih listesi hazırlanacak. Ama bu kez 24 değil, 8 tercih hakkı var.



7- Puan sınırlaması olacak mı?



- Evet. İkinci yerleştirmenin birinciden farkı, taban puan zorunluluğunun bulunması. Örneğin A Fakültesi, 1. yerleştirmeyi 312.717 puanla kapattı ve daha sonra 3 açığı oluştu ise, bu bölümü, ancak bu puanın üzerinde olan adaylar tercih edebilecek. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan bölümler için baraj puanlarını aşmış olmak yetecek.

8- Ek yerleştirmeyle bir üniversiteye girildiğinde de gelecek yıl puanlar düşer mi?



- Evet, ek yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına yerleştirildiğinde de, bir sonraki yıl orta öğretim başarı puanı yarı yarıya düşer. Bu yüzden kazandığınızda gidip okumayacaksanız fakültelere kesinlikle başvurmayın. Yoksa gelecek yılı da riske atarsınız.



9- Üniversiteler çoktan açıldı. Ek yerleştirme başvuruları hala başlamadı bile. Yeni kazanan öğrenciler derslerden geri kalmayacak mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kazananları nasıl öğreneceğiz? Kayıtlar ne zaman?



- Hayır, bu konuda çok büyük bir kayıp yaşanmıyor. Üst sınıflar derslere başlıyor ama birinci sınıflar, daha sonra, ek kontenjanları da bekleyerek yollarına devam ediyor.

Sonuçlar başvuruların bitmesinden sonra, bir hafta içinde açıklanıyor. Kayıtlar da hemen akabinde yapılıyor. Kazananlar ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanıyor.



10- Burs ve yurt başvuruları çoktan sona erdi. Ek yerleştirmeyle üniversitelere girenlere bu olanaklar sağlanmayacak mı?



- YURTKUR bu konuda esnek davranıyor. Eğer yurtlarda yer kalmış ise ek kontenjanla gelenlere de bu olanağı sağlıyor. Burs ve kredi konusunda da gerekeni yapıyor.



11- Ek yerleştirmede çok sıradan bölümlere öğrenci alınacağı söyleniyor. Büyük üniversiteler ve çok istenen fakültelere öğrenci alınmayacak mı?



- Evet kontenjanların önemli bir kısmı, iki yıllık meslek yüksekokulları ve mezunları işsiz kalan bölümlere ait ama özellikle yeni açılan üniversitelerde öğrencilerin çok istediği popüler alanlar da var. 150 bin kontenjanın en az 30 bine yakını böyle.



12- Ek yerleştirmede taban puan olacak mı? Herkes istediği fakülteyi seçebilecek mi?



- 145 ve 165 puan barajlarını aşamayanlar hiçbir yere başvuramayacak. Taban puanı oluşmuş fakülteler için ise o puanın üzerinde bir puan almak gerekiyor. Yoksa yapılan tercih geçersiz sayılıyor.

13- Ek yerleştirmede puanlar düşer mi? Yoksa yükselir mi?



- Puan düşmesi söz konusu değil. Puanlar kesinlikle yükselecektir. Ne kadar yükselme olacağı, fakültesine göre değişir. Bazılarında birkaç puanı geçmez bazılarında ise çok çok daha fazla olabilir. Ya da kontenjanı yine dolmayacağı için barajı aşmış olmak yeterli olabilir.



14- Ek yerleştirmede, yani 2. kayıt döneminde de kontenjanlar dolmaz ise, anadolu liselerinde olduğu gibi üçüncü, dördüncü kayıt dönemleri de açılacak mı?



- Hayır, kesinlikle yeni bir kayıt dönemi açılmayacak. ÖSYM, boş kontenjan kalmaması için, bir önceki yılın verilerine bakarak fire oranı kadar fazla yerleştirme yapabiliyor. Bu yüzden çok ilgi gören bölümlerde açık kontenjan kalması zor.



15- Ek yerleştirmede sadece boş kalan kontenjanlara mı öğrenci alınacak? Yeni açılan üniversiteler nasıl öğrenci alacak?



- Toplam 150 bin kontenjanın 120 bin kadarı boş kalan kontenjanlar ait ama 30 bini yeni açılan üniversitelere ve fakültelere yönelik. Dolayısıyla, adaylar çok önemli avantajlarla karşılaşabilirler.



16- KKTC üniversitelerine de ek yerleştirmeyle girilebilecek mi?



- Evet, KKTC üniversiteleri de ek kontenjanla öğrenci alacak. Ve hemen her bölümde kontenjan açıkları var. Ücretleri de çok makul seviyeler çektiler. ÖSYM dışında başka yöntemlerle size farklı olanaklar sunacaklarını söyleyen KKTC üniversiteleri olsa da sakın aldanmayın. ÖSYM dışında başka bir yol aramayın.



17- Ek yerleştirmede de burslu ve okul birincisi kontenjanları olacak mı?



- Elbette olacak. Ama tabi bu kontenjanlarda boşluğu olan üniversiteler için. Gelen açık kontenjan tablolara bakıldığında, bir hayli burslu öğrenci kontenjanı gözüküyor.



18- Ek yerleştirme, bu yıl geçen yıla göre daha mı avantajlı?



- Evet, geçen yıl ek yerleştirmedeki boş kontenjan sayısı 89 bindi. Bu yıl ise 150 binin üzerinde. Üstelik puan artışı da geçen yılki kadar yüksek olmayacak.



19- 2009’da ÖSS’ye girmeyenler de ek yerleştirmeden yararlanabilirler mi?



- Kesinlikle hayır. Bu yıl sınava girmeyenlerin ek yerleştirmeden yararlanmaları mümkün değil.

20- Kontenjanı dolmayan bölümlerin taban puanları kaç olacak?



- Kontenjanı dolmayan bölümler için çok farklı taban puanlar oluşacaktır. Ama büyük bir çoğunluğunda 145 ve 165 baraj puanlarına yakın puanlar, taban puan işlevi görecektir. Yeni açılan bölümler için ise baraj puanlar dışında taban puan söz konusu değil.



21- Özel yetenek sınavıyla üniversitelere giren öğrenciler ek yerleştirmeden yararlanabilecek mi?



- Evet, yararlanabilecekler. Ama eğer aynı zamanda merkezi yerleştirme ile başka fakültelere de girdilerse, işte o zaman ek yerleştirmeden yararlanamazlar.



22- Ek yerleştirmede de sınavsız geçiş mümkün olabilecek mi?



- Bu yıl ÖSS’ye girmeyen ve sadece iki yıllık meslek yüksekokulları için başvuranlar, bu haktan yararlanabilecekler. Tabi 145 puan barajını aşmaları koşuluyla.



23- Yerleştirmede öncelik puanlarda mı olacak? Tercih sıralamasında mı?



- Her ikisi de önemli. Ama eşit koşullarda tercih sırası, farklı sıralamalarda ise puan üstünlüğü esas alınacak. Örneğin A fakültesini 8’inci sırada tercih eden öğrencinin puanı, ilk sırada tercih edenden daha yüksek ise öncelik onun olacaktır.



24- Özel koşullar ek yerleştirmede de geçerli olacak mı?



- Evet bu durum çok önemli. Fakültelerin karşısındaki, ücret ve burs durumu, yaş ve boy, kız ya erkek, puan türü ve sıralama gibi ayrıntılara mutlaka dikkat etmelisiniz. Birinci yerleştirmede bu konuda çok önemli mağduriyetler yaşandı.



25- Alan dışı tercih yapabilecek miyiz?



- Alan dışı tercih elbette mümkün. Ama puan kaybına uğrayacağınız için kazanma şansınızı riske atabilirsiniz. Ancak, 03’lü puanınız, girmeyi düşündüğünüz fakülteye yetiyorsa, hiç düşünmeden yazabilirsiniz...



Bu şansı kaçırmayın



Türkiye’de gençlerin en büyük hayali, iyi bir üniversiteden, iyi bir meslek sahibi olarak mezun olup, iş bulabilmek. Anne babalar da farklı düşünmüyor. Onlar da çocukları adına bu özlemi duyuyorlar. Peki ne kadarı hayaline kavuşuyor. İşte o tartışmalı.



Bu yazı dizisinde yükseöğretimin genel sorunlarını tartışmayacağız. 8 gün boyunca, sadece, gençlerin ek yerleştirme döneminde, ellerine geçen bu altın fırsatı, en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceklerine rehberlik yapmak istiyoruz.



Gelecek yıl ÖSS sistemi tümüyle değişiyor. Her ne kadar katsayılar kalkıyor, sınavlar çoğalıyor, her şey çok daha kolay olacak dense de, tam tersi bir durum söz konusu.



En son söyleyeceğimizi en başta söylemek istiyorum: Sonraki yıllarda üniversiteye girmek, bugünden kolay olmayacak. Hele hele ek yerleştirme döneminde yakalanan bu fırsat belki de bir daha hiç gerçekleşmeyecek.



150 bin kontenjan söz konusu. Seç, beğen, gir. İster Türkiye’de, isterseniz KKTC’de. Üstelik çok önemli bir bölümü de devlet üniversitelerinde.



Yaz aylarında çok sayıda yeni üniversite açıldı. Ayrıca birinci yerleştirmeden sonra açılan fakülte ve bölüm sayısı da bir hayli fazla. Ve bütün bunlara ek yerleştirmeyle öğrenci alınıyor.

Dizi boyunca, sizleri yönlendirmekten daha çok, sadece bilgilendireceğiz. Sizin için en doğru olanı bulmaya çalışacağız.



YÖK, ÖSYM, YURTKUR ve üniversitelerle direkt temasımız olacak. Gerektiğinde en doğru bilgileri birinci elden alacağız.



En yeni bölümler



Ek yerleştirmeyle öğrenci alacak bölümler arasında çok yeni ve çok farklı bölümler de var. Bunlardan biri de Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü.



İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Yeni Medya Bölümü, Telekom, İnternet ve Mobil İletişim sektörlerindeki katma değerli servis üretimine yönelik nitelikli uzman yetiştirmek amacıyla kuruldu. Ek yerleştirmeyle 45 öğrenci alınacak. Ücreti de 16 bin lira artı KDV. 45 kontenjanın 10’una yüzde 50, 15’ine de yüzde 25 burs verilecek.



Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Yeni Medya Yüksek Lisans programı ise 21. yüzyılın bu yeni medya alanlarına yönelik içerik ve hizmet üretimine ilişkin eğitimine başlıyor.



Yüksek lisansa da 20 öğrenci alınacak. Öğrenim ücreti ise 11 bin lira artı KDV.



Telekom, İnternet ve mobil iletişim alanlarında çalışan, çalışmak isteyen ya da bu konuda bilgi birikimine sahip olmayı hedefleyen üniversite mezunlarına duyurulur.



Gazeteci ve yapımcı Mithat Bereket ’in de bu projenin önemli sacayaklarından biri olduğunu da özellikle hatırlatırız.



Türkiye’nin bu ilk ‘Yeni Medya’ bölümünde dersleri, alanında uzmanlaşmış öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri verecek.