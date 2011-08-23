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Yaşam

ÖSYM: Aday talepte bulunmadı ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 19:06

-ÖSYM: Aday talepte bulunmadı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - ÖSYM Başkanlığı, 473 dil puanıyla tercih yapan adayın hiçbir tercihine yerleşemediği ve dil puanının silindiği iddiasına ilişkin olarak, adayın Yabancı Dil Sınavı'na girme talebinde bile bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.  ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan haberde, 473 dil puanı olan bir adayın tercih yaptığı, ancak hiçbir tercihine yerleşemediği, Aday İşlemleri Sistemi sayfasına girdiğinde de dil puanının silindiğini gördüğü iddialarına yer verildiği hatırlatıldı.  Başkanlık tarafından konuyla ilgili inceleme yapıldığı, söz konusu adayın Yabancı Dil Sınavı'na girme talebinde bile bulunmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ''Dolayısıyla adayın girmediği bir sınavın puanının olması mümkün değildir, olmayan bir puanının da silinmesi mümkün değildir'' ifadesine yer verildi.  Adaya ilişkin sınav başvuru ve sonuç bilgilerine ilişkin belgelerin de yer aldığı açıklamada, söz konusu belgelerde adayın LYS-1 Matematik testinde sadece 9 soruyu işaretlediğinin görüleceği belirtildi. Açıklamada ''Buradan da anlaşılacağı gibi adayın kamuoyuna sunduğu belge Merkezimiz Aday İşlemleri Sisteminden alınmış orijinal sonuç belgesi değildir'' ifadesi kullanıldı. 

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