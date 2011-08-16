-ÖSYM: Aday hakkından yasal işlem başlatılacak ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı'na giren bir adayın, ÖSYM'nin hata yaptığı yönündeki iddialarını içeren haberlerin bugün çeşitli basın yayın organlarında yer aldığını belirterek, asıl hatanın aday tarafından yapıldığını, aday hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün çeşitli basın yayın organlarında ''adayları endişeye sevk eden, kurumu haksız yere yıpratma gayreti güden bir habere daha yer verildiğinin üzülerek gözlemlendiği'' ifade edildi. Bu haberlere konu olan adayın, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdiğini ancak sonuç belgesinde, 80 olan başarı puanının 30 olarak yer aldığını ve ÖSYM'nin hata yaptığını söylediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ne var ki hatayı yapan kurumumuz değil, adayın bizzat kendisidir. Aday, başvuru belgesine mezuniyet yılını doğru yazacak özeni göstermemiştir. Aday, 2010 mezunu olmasına rağmen 2011-DGS başvurusunda 'Önlisans Programında Okuyorum' olarak beyan ettiğinden, mezun olduğu okul kendisine mezuniyet notu girmemiştir. Bu nedenle adayın Önlisans Başarı Puanı, kural gereği 30 olarak hesaplanmıştır. Kaldı ki adayın beyan ettiği gibi 18 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'ta biten herhangi bir tercih işlemi de söz konusu değildir. İtiraz dilekçesinin sonucunu beklemeden, basın kuruluşlarına giderek, yalan beyan ile kamuoyunu yanıltan aday hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Son günlerde ÖSYM hakkında çıkan üç yalan haber de tarafımızdan belgeleriyle birlikte yalanlanmıştır. 'KPSS'de blok yanlış yapmadık’ diyerek basın kuruluşlarına giden ve kurumumuzu suçlayan adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları internete konduktan sonra bugün ses çıkaramaz olmuştur. Aynı şekilde, 'ÖSYM bir kalemde 160 puanımı düşürdü' diyen adayın da YGS sonuç belgesinin sistemimiz üzerinden alınan orijinal çıktı olmadığı ispatlanmıştır. Son olarak, LYS'ye giren 4 öğrenci tercih formlarında değişiklik olduğunu belirtmiş ve kurumumuz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını basınla paylaşmışlardır. ÖSYM tarafından haberde ismi geçen adaylarla ilgili tek tek yapılan incelemede ise aynı liseye ve aynı dershaneye giden bu 4 adayın tercihlerinin, tercih işlemlerinin son günü, aynı saat dilimi içerisinde, aynı IP numarasından bir başka deyişle aynı bilgisayardan değiştirildiği tespit edilmiş ve basın açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. Görüleceği üzere, yapılmaya çalışılan ÖSYM hakkında negatif algı oluşturmak, bu yolla adayları ve ailelerini şüpheye sevk etmektir. Bu nedenle basını, kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda daha duyarlı ve insaflı olmaya davet ediyoruz.''