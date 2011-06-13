-ÖSYM 4 ADAY İÇİN SINAV YAPACAK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - ÖSYM, YGS cevap kağıtları kuruma ulaşmadığı bildirilen 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü yeniden sınav yapacak. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, 27 Mart 2011 Pazar günü sınava girdiği halde cevap kağıtları ''kuruma ulaşmayan'' adaylar için ''eşdeğer sınav'' hakkı verdi. Diyarbakır'da, sınava aynı salonda giren ve cevap kağıtlarının ÖSYM'ye ulaşmadığı tespit edilen 4 adayın durumu, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi ve 6114 sayılı ÖSYM Kanunu doğrultusunda, söz konusu adaylara 16 Haziran 2011 Perşembe günü ''eşdeğer sınav''a girmesi hakkı verildi.