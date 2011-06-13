T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖSYM 4 ADAY İÇİN SINAV YAPACAK ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 19:24

-ÖSYM 4 ADAY İÇİN SINAV YAPACAK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - ÖSYM, YGS cevap kağıtları kuruma ulaşmadığı bildirilen 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü yeniden sınav yapacak. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, 27 Mart 2011 Pazar günü sınava girdiği halde cevap kağıtları ''kuruma ulaşmayan'' adaylar için ''eşdeğer sınav'' hakkı verdi. Diyarbakır'da, sınava aynı salonda giren ve cevap kağıtlarının ÖSYM'ye ulaşmadığı tespit edilen 4 adayın durumu, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi ve 6114 sayılı ÖSYM Kanunu doğrultusunda, söz konusu adaylara 16 Haziran 2011 Perşembe günü ''eşdeğer sınav''a girmesi hakkı verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24