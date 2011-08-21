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Yaşam

ÖSYM "sınav hizmetleri uzmanı" alacak ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 14:42

-ÖSYM "sınav hizmetleri uzmanı" alacak ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ''sınav hizmetleri uzmanı'' olarak görevlendirmek üzere, özel dershanelerde veya eğitim kurumlarında çalışmamış, sınavlarla ilgili yayını bulunmayan 6 sözleşmeli personel alacak. ÖSYM, personel alımı ilanı verdi. İlanda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 6 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde sınav hizmetleri uzmanı alınacağı duyuruldu. Bu çerçevede, Biyoloji alanında üniversitelerin Biyoloji bölümünden mezun 2, Coğrafya alanında Coğrafya ve Coğrafya Öğretmenliği bölümlerinden mezun 2, İstatistik alanında İstatistik bölümünden mezun 1 ve Programlama alanında Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun 1 kişi sınav hizmetleri uzmanı olarak görevlendirilecek.  Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartların yanı sıra, KPSS'de az 70 puan almış olma koşulu aranıyor. İlanda ayrıca, adayların özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olması, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmaması gerektiği de vurgulandı. Adaylar başvurularını istenen belgelerle birlikte şahsen veya postayla 7 Eylül 2011'e kadar ÖSYM'ye yapabilecekler. Başvurusu kabul edilen adaylara, 14 Eylül 2011 tarihinde mülakat yeri ve saati bildirilecek. Mülakatta adayların bölümleri ile ilgili bilgileri, ifade, kavrama, yorum ve temsil yetenekleri ölçülecek. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılacak.

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