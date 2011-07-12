-ÖSYM 2012 SINAV TAKVİMİNİ BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2012 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi belirledi. Buna göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 Nisan 2012, Lisans Yerleştirme Sınavları ise 16-17 Haziran ve 23-24 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2012 sınav takviminin belirlenmesinde önceliğin YGS ve LYS olduğu belirtildi. Sınav güvenliğinin daha da artırılmasına yönelik ÖSMC tarafından gerçekleştirilen maliyet artırıcı teknolojik yeniliklere rağmen, yapılan tasarruf ve telif hakları kapsamında elde edilen gelirin, adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Açıklamada, sınav ve yerleştirme gibi hizmetlere ilişkin adaylardan alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyeceğinin altı çizildi. 2012 yılında yapılacak sınavların tarihler şöyle belirlendi: -Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 1. Aşama- 11 Mart 2012 -Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) İlkbahar Dönemi- 18 Mart 2012 -Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS)- 1 Nisan 2012 -Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA)- 14 Nisan 2012 -Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı (JANU)- 15 Nisan 2012 -Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Yurt Dışı- 22 Nisan 2012 -Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) İlkbahar Dönemi- 22 Nisan 2012 -Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS)- 29 Nisan 2012 -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi- 13 Mayıs 2012 -Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İlkbahar Dönemi- 20 Mayıs 2012 -Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 2. Aşama- 27 Mayıs 2012 -Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Yurt İçi- 3 Haziran 2012 -Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)-1 Matematik- 16 Haziran 2012 -Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-5 Yabancı Dil- 16 Haziran 2012 -Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-4 Sosyal Bilimler- 17 Haziran 2012 -Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-3 Edebiyat-Coğrafya- 23 Haziran 2012 -Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-2 Fen Bilimleri- 24 Haziran 2012 -Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS)- 1 Temmuz 2012 -Polis AkademisiPolis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO)- 1 Temmuz 2012 -Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans- 7-8 Temmuz 2012 -Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)- 14 Temmuz 2012 -Dikey Geçiş Sınavı (DGS)- 15 Temmuz 2012 -Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi- 9 Eylül 2012 -Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans- 23 Eylül 2012 -Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Sonbahar Dönemi- 7 Ekim 2012 -Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (ÜGYS)- 14 Ekim 2012 -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi- 11 Kasım 2012 -Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Sonbahar Dönemi- 18 Kasım 2012 ÖSYM, güncel gelişmelere göre 2012 Sınav Takvimi'nin yenilebildiğini belirterek, adaylara zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.