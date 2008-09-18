Östrojen hormonu cildi genç kılıyor

“Kadınlık hormonu” olarak bilinen östrojenin cilt yaşlanmasının önüne geçebileceği belirtildi.



Saça muz, yüze yeşil çay



Milliyet’in haberine göre, ABD’deki Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ortalama yaşları 75 olan, 70 kadın ve erkeğin cildine 2 hafta boyunca günde 3 kez östrojenin bir çeşidi olan “östradiyol” hormonu sürüldü ve 24 saat sonra cildin çeşitli bölümlerinden alınan örnekler incelendi.



Güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerde, östradiyol hormonunun kolajen üretimini artırdığı belirlendi.



Araştırmacılar, yaşlanmayla birlikte cildin DNA yapısının bozulduğunu ve cilde elastikiyet sağlayan kolajen üretiminin azaldığını belirtti. Kolajenin azalmasıyla ciltte kırışıklıklar görülmeye başlanıyor.

