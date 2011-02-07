-OSTİM, YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Ostim ve İvedik'te aynı gün içinde yaşanan iki patlamanın ardından, dükkanları hasar gören işyeri sahipleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Sabah saatlerinden itibaren teknik heyet tarafından hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bölgeyi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden de yetkililer inceledi. Dükkanların durumuyla ilgili tutanak tutulan bölgede, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı yetkilileri, binaların hasar durumlarını belirledi. Başkanlık, patlama sonrasında ağır hasar meydana gelen binalara kırmızı boyayla çarpı işareti koşarak buraların yıkılması gerektiği tespitini yaptı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Kabak'ın da incelemede bulunmak için bir süre geldiği bölgeye, ayrıca patlamaları görerek olaydan etkilenen çalışanlara destek vermek amacıyla, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden psikiyatrisler de geldi. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, yaptığı açıklamada, ikinci patlamanın yaşandığı bölgede yaklaşık 35 dükkanın hasar gördüğünü, bunlara maddi destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede, bugün Organize Sanayi bölgeleri yetkilileriyle bir toplantı yapacaklarını anlatan Gültekin, yarın konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti. Gültekin, ayrıca patlamanın meydana geldiği ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen işyerlerinin yıkılacağını bildirdi. Patlamanın, iddia edildiği gibi tiner ya da mazot gibi nedenlerden kaynaklanmadığını, oksijen ve azetilen ağırlıklı tüp patlamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getiren Gültekin, patlamanın yaşandığı işyerinde tiner paketleme yapıldığını belirtti.