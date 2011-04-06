OSTİM faciasından 1911 model tüp çıktı

T24 - Şubat ayında OSTİM ve İvedik’te 20 kişinin öldüğü patlamanın 1911 yılı yapımı, oksijen yerine sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) basılan tüpler nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Korkunç gerçeği, tüpleri veren firmanın çalışanı açıkladı.



Şubat ayında Türkiye’yi yasa boğan, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 saat arayla meydana gelen ve 20 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın, 1911 yılı yapımı, oksijen yerine sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) basılan tüpler nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. OSTİM’deki Mega Center İş Merkezi’nde faaliyet gösteren Özkanlar Grup’a ait sondaj ve hidrolik makineler üreten fabrikanın kaynakhane bölümünde 3 Şubat’ta patlama olmuştu. Olayda 9 kişi ölmüştü. Bu patlamadan yaklaşık 8 saat sonra ise İvedik OSB’de Metsan isimli bir firmada ikinci patlama meydana gelmiş ve 11 işçi yaşamını yitirmişti. Her iki firmaya da oksijen tüplerini Ersoy Gaz isimli şirketin verdiği anlaşılmıştı.





Ersoy Gaz yalanladı



İfadesi alınan Ersoy Gaz’ın sahibi Kasım Ersoy, “Tüplerden kaynaklanmış olamaz. OSTİM’de 550 ayrı işletmeye oksijen tüpü dağıtımı yapıyoruz. Bunların hiçbirinde bugüne kadar sızıntı gibi bir problem yaşanmadı. 25 yıllık köklü bir firmayız. Zaten oksijen tüplerini ithal ediyoruz” demişti.

Soruşturma sürerken sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Patlamaların yaşandığı şirketlere oksijen tüpü veren Ersoy Gaz’ın çalışanı C.M., 4 Nisan’da verdiği ek ifadede, “Vicdanen rahatsız olduğum için tekrar ifade vermek istedim” dedikten sonra korkunç gerçekleri şöyle anlattı:



ELİMİZDE BAŞKA YOK, BUNLARI GÖTÜR: Geçen yıl aralık ayında 12’lik grup olan oksijen tüpleri müşterilerden boşaldıkça alındı, yerlerine 9’luk verildi. Ersoy Gaz’da çalışan Hüseyin Erdem, firma sahibi Kasım Ersoy’un, bu boş oksijen tüplerine Çorum’da bir yerde CNG doldurttuğunu söylemişti. 2 Şubat 2011 günü Fimak Optik, Özkanlar, Metsan bizden oksijen istedi. Rampa amirimiz Tuncay Karabenli, bana ‘bu grupları götür’ dedi. Ben de ona ‘o gruplara oksijen dolduruyorduk, onlar CNG olarak satılan gruplardı, bunları şimdi niye veriyoruz?’ dedim. ‘Elimizde başka grup yok. Bunları götür’ dedi.



HUMMALI ÇALIŞMA: Bu grupları CNG doldurulmuş olarak bazı özel müşterilerine satıyorlardı. İşyerinin CNG satma ruhsatı olmadığını sanıyorum. Müşteriler bilerek alıyorlardı. Ben de Fimak Optik ve Özkanlar’a bu tüpleri götürdüğümü iyi hatırlıyorum. Ancak Metsan’a hangi tüpleri götürdüğümü hatırlamıyorum. Bu işyerinde patlama olduğu akşam Ersoy Gaz’da alışılmışın dışında hummalı bir çalışma oldu. Testi olmayan tüplerin hepsini test ettiler.



KAPATIYORUM, HÂLÂ YANIYOR: Ustabaşı ‘Nasıl tüp gönderiyorsunuz, LPG’yi kapatıyorum oksijen hâlâ yanıyor’ dedi. Ali Bayındır, bana ne tüpü götürdün dedi. 12’li grup götürdüğümü söyledim. Geri gelen tüpleri ve CNG dolu tüpleri şoför Hüseyin Erdem, şirket yetkililerinin talimatı ile Sincan’da boş bir arazide vanalarını açarak boşaltmış. O gruplar boş halde Sincan’da narkoz gazı dolumu yapılan yerde bekletildi. Bu gruplar bozularak tek tüpler haline getirildi.



ÜZERİNDE 1911 YAZIYORDU: Tek tek kamyonete yükleyip Ersoy Gaz’a getirdiler. Zımpara makinesi ile boyaları kazındı. İçini, testi yapan Coşkun Hamurcu’ya yıkattılar. Kurutma makinesi ile içlerini kurutmaya çalıştılar. CNG’nin kokusu gitmedi. Tüplerin bazılarını karışım tüpü yapmak için boyadılar. Patlamadan öncesine kadar eski tüpler kullanılıyordu. Eski tüpleri hurdaya gönderdiler. Birinin üzerinde 1911 yazıyordu. Patlamadan sonra hepsini yenilediler.





Özkan: 200 liralık tüp, 20 cenaze...



OSTİM’deki ilk patlamada 9 kişinin öldüğü Özkanlar şirketinin sahiplerinden Ayhan Özkan, kendilerine oksijen tüpü veren Ersoy Gaz çalışanının ifadesi sonucu, bu şirkette oksijen tüpü görüntüsünde doğalgaz satışı yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. Tek bir tüp haline getirilmiş 96 tüpün Ersoy Gaz’ın deposunda ele geçirildiğini belirten Özkan, satın aldıkları tüpün faturasını göstererek, “200 liralık bir tüp, 9 cenaze var. Diğer firmada da 11 cenaze var” dedi.







