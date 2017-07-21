T24 LogoT24 Logo
Spor

Östersunds Teknik Direktörü Potters: Mert bir şekilde oynayıp Galatasaray'ı eledik

"Galatasaray'la oynamak bize gurur verdi; onlara büyük bir saygımız vardı"

21 Temmuz 2017 01:37

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Östersunds'un teknik direktörü Graham Potters, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, "Mert bir şekilde oynayarak Galatasaray'ı eledik" yorumunu yaptı.

Kuranın zor olduğunu bilmelerine rağmen kendilerine başından beri güvendiklerini söyleyen Potters, şöyle konuştu:

"Galatasaray'la eşleşmek bizim için çok iyi bir kura değildi. Böyle büyük bir takımla oynamak bize gurur verdi. Bu takımı yenebilmek bizim için çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum"

"Biz kendimize güvenmezsek
kim bize güvenecek?

"Biz kendimize güvenmezsek kim bize güvenecek? Tabii ki kendimize güvendik. Galatasaray'a büyük bir saygımız vardı. Kendi evimizde onları yeneceğimizi biliyorduk. Biz sezon ortasındayız ve formdayız. Galatasaray yeni başladı hazırlıklarına"

Levski taraftarları, rakip futbolcuları uyutmamak için havai fişek yağdırdı!

"Galatasaray haziran ayında kapattı sezonu. Çok fazla hafta geçmedi. En büyük sebep; bizim kendimize güvenimiz. Mert ve dik bir şekilde Galatasaray'a karşı oynadığımız için kazandığımızı düşünüyorum."

ETİKETLER

Graham PottersGalatasarayÖstersundsteknik direktöraçıklamalarıyorumladıelediUEFAAvrupa Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24