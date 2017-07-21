Östersunds Teknik Direktörü Potters: Mert bir şekilde oynayıp Galatasaray'ı eledik

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Östersunds'un teknik direktörü Graham Potters, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, "Mert bir şekilde oynayarak Galatasaray'ı eledik" yorumunu yaptı.

Kuranın zor olduğunu bilmelerine rağmen kendilerine başından beri güvendiklerini söyleyen Potters, şöyle konuştu:

"Galatasaray'la eşleşmek bizim için çok iyi bir kura değildi. Böyle büyük bir takımla oynamak bize gurur verdi. Bu takımı yenebilmek bizim için çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum"

"Biz kendimize güvenmezsek

kim bize güvenecek?

"Biz kendimize güvenmezsek kim bize güvenecek? Tabii ki kendimize güvendik. Galatasaray'a büyük bir saygımız vardı. Kendi evimizde onları yeneceğimizi biliyorduk. Biz sezon ortasındayız ve formdayız. Galatasaray yeni başladı hazırlıklarına"

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"Galatasaray haziran ayında kapattı sezonu. Çok fazla hafta geçmedi. En büyük sebep; bizim kendimize güvenimiz. Mert ve dik bir şekilde Galatasaray'a karşı oynadığımız için kazandığımızı düşünüyorum."