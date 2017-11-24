Östersunds, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

Östersunds - Zorya Luhansk: 2-0

Kimse şans tanımıyordu

Lider çıkma ihtimalleri var

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Avrupa Ligi 2\'nci Ön Eleme Turu\'nda Galatasaray\'ı 2-0\'lık ve 1-1\'lik skorlarla eleyerek, temsilcimizi kupanın dışına iten Östersunds\'un peri masalı devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5\'inci maçında Zorya Luhansk\'ı sahasında 2-0 mağlup eden Östersunds, adını son 32 turuna yazdırmayı garantiledi.

KİMSE ŞANS TANIMIYORDU

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa tecrübesi yaşayan İsveç ekibi, Galatasaray\'ı kupanın dışına ittikten sonra 3\'üncü ön eleme turunda Lüksemburg ekibi Fola Esch\'i, Play-Off turunda ise Yunanistan temsilcisi PAOK\'u eleyerek adını gruplara yazdırmıştı. Kura çekimi sonrası J Grubu\'na düşen İsveç ekibi; Athletic Bilbao, Hertha Berlin ve Zorya Luhansk ile eşleşirken, Östersunds\'a bu grupta pek de şans tanınmıyordu. Graham Potter\'ın öğrencileri, gruptaki ilk maçında deplasmanda Zorya Luhansk\'ı 2-0, 2\'nci maçında ise Hertha Berlin\'i kendi sahasında 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Daha sonra oynadığı maçta evinde İspanya devi Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalarak dev rakibine sahasında maç vermeyen Östersunds, 4\'üncü hafta maçında ise Bilbao\'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Son oynadığı maçta Zorya Luhansk\'ı bu kez kendi sahasında 2-0 ile geçen İsveç ekibi, son maçlar öncesi adını son 32 turuna yazdırmış oldu.

LİDER ÇIKMA İHTİMALLERİ VAR

Östersunds, eğer son maçta Hertha Berlin\'i mağlup etmeyi başarırsa, grubu lider olarak tamamlayacak. Athletic Bilbao ile Zorya Luhansk arasında oynanacak müsabakanın sonucuna göre İsveç ekibi mağlubiyet veya beraberlik alması halinde dahi grubu lider olarak bitirme şansına sahip.