Osteoporoza karşı kemik yoğunluğunuzu ölçtürün

Halk arasında “kemik erimesi” olarak bilinen “osteoporoz, yaşam kalitemizi bozabilecek hastalıkların başında geliyor.



Belirtileri ve kemiklerde yarattığı hasar yıllar sonra ortaya çıkabildiği için sinsi bir hastalık olan osteoporozun tanısı için kemik dansitometresi ölçümü (kemik yoğunluğu ölçümü) gerekiyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Levent Soydan, Habertürk’e yaptığı açıklamada, kemik erimesini ve nedenlerini anlatıyor.



Kemik dansitometresi (kemik yoğunluğu ölçümü) nedir?



Özellikle 45 yaş üzeri bayanlarda kemik kütlesi kaybı sonucu osteoporoz ortaya çıkmaktadır. Kemik dansitometresi, kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçen bir alettir. Bu yöntemle kemik madde kaybı (osteoporoz) saptanır.



Kemik erimesi (osteoporoz) nedenleri nelerdir?



Osteoporoz’un en önemli nedenleri şöyle sıralanabilir:



• Primer ( genetik, yaş, cinsiyet, sigara, aşırı alkol tüketimi gibi yaşam tarzına bağlı nedenler)

• Sekonder (hastalıklar ve ilaçlar) sonucu oluşan madde kaybı



Kemik dansitometresini kimler, ne zaman çektirmeli?



Farklı bir klinik neden yok ise, kemik dansitometresini menopoz öncesi dönemden itibaren çektirmenin oldukça faydalı olduğu bilinen bir gerçektir. Nedensiz ve önceden kemik kırıkları yaşayan, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler, kortizon içerikli ilaçları uzun süredir kullananlar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanların kemik dansitometresi çektirmesi özellikle öneriliyor.



Kemik kaybı riskinin yüksek olduğu, menopoz sonrası kadınlar için ise, ilk çekim normal ise, 3 yılda bir kontrol amaçlı çekimler önerilmektedir. Kemik kaybı söz konusu ise, kontrol periyodunu tedaviyi yapan hekim belirleyecektir.



Kemik yoğunluğu (Dansitometresi) ölçümü güvenli midir?



Günlük hayatta bilgisayar kullanırken alınan radyasyon kadar X ışını kullanılır. Hiçbir yan etkisi yoktur.



Kemik yoğunluğu nasıl ölçülür?



Yaklaşık 15 dakika civarında yatarak yapılan bir işlemdir. Ağrı ve acı kesinlikle yoktur. Sadece kımıldamadan yatmak gerekmektedir. Ancak gebeyseniz veya süt veriyorsanız bu durumu tetkiki yapacak sağlık ekibine tetkikten önce mutlaka bildiriniz!



Ölçüm için hazırlık gerekir mi?



Kemik ölçümü yapılmadan önce hiçbir ön hazırlık gerekmemektedir, günün her saatinde çekilebilir.

