Osteoporoza 20 dakikada süper teşhis

Milliyet'in haberine göre, IBM’in Zürih Araştırma Laboratuvarı uzmanları, ‘süper bilgisayar’ sayesinde insan kemiğinin bugüne kadarki en detaylı simülasyonunu elde etmeyi başardı.Bu çalışma, dünyada 50 yaşın üzerinde her 3 kadından ve her 5 erkekten birini etkileyen osteoporoz tedavisi açısından bir devrim olarak niteleniyor, çünkü sistem 20 dakika gibi kısa bir sürede, takibe aldığı kemiğin tüm yapısını mikrodetayıyla ortaya koyabiliyor.Sistem, kemiğin kırılganlığı ve dayanıklılığı konusunda mevcut kemik yoğunluğu ölçümünde kullanılan x-ray ve tomografinin kat kat üzerinde ayrıntı verebiliyor. Bu da osteoporozun erken teşhis ve tedavisini önemli bir noktaya taşıyor. Bugünün süper bilgisayarlarının özelliklerinin 10 yıl içinde herkesin kullandığı standart bir bilgisayarda olacağını kaydeden Dr. Alessandro Curioni’ye göre detaylı kemik ölçümü çok yakın gelecekte her yerde uygulanan rutin bir işlem olacak.