ÖSS'yi kazanamayana YTÜ'den burs

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), üniversiteyi kazanmayan 100 lise birincisine yüzde 100, 2 bin 23 öğrenciye ise yüzde 50 karşılıksız burs vererek, bilişim sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak.



Türkiye'de internet üzerinden canlı olarak ve interaktif katılıma imkan veren e-sınıf sistemi ile uzaktan eğitim anlayışını değiştiren YTÜ İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi ve Element Eğitim Teknolojileri tarafından, bilişim sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla, "Hedef 2023 Projesi" adı verilen sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.



Yaş aralığının bulunmadığı ve Micsorosoft'un da destek vereceği program kapsamında, üniversiteyi kazanamayan gençlere tam ve yarım bursla iş imkanı yaratılacak.



Eğitim kazanmaya hak kazanacak öğrenciler, Türkiye'nin herhangi bir yerinden, şehir değişikliğine ihtiyaç duymadan eğitimlerden faydalanabilecek. Eğitimler, Türkiye'de ilk kez internet üzerinden oluşturulan "e-sınıflarda" canlı olarak işlenecek. Öğrenciler, internet ortamında oluşturulacak sınıflarda, canlı olarak uzmanların vereceği eğitimleri görebilecek, diğer öğrencilerle iletişim kurabilecek ve uzmanlara soru sorabilecek.



Ocak ayında başlayacak eğitim programının yapılmasındaki amaç, Türkiye'deki bilişim sektöründe bulunan nitelikli insan kaynağı eksiğini gidermek. Öğrenciler, Microsoft IT Academy Program eğitimlerinden sistem ve uzmanlığı, yazılım ve veri tabanı uzmanlığı ile microsoft windows ve ofis eğitimi programlarını görecek.



Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler Element Akademi veya YTÜ İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezine, 31 Aralık tarihine kadar "www.elementakademi.com" veya "www.ikgm.yildiz.edu.tr" adresine online başvurabilecek.



Burs alacak öğrenciler, programlara müracaat sırasına göre burs imkanından yararlanacak.

