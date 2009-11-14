ÖSS'ye şampiyonu nasıl öldü?

ÖSS'de Türkiye 60'ıncısı olan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Burak Yozgatlı, kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulundu. Babası, 'Bilgisayarda çok iyiydi. Kötü niyetli kişiler kaçırmış olabilir' dedi.



Son ÖSS'de Türkiye 60'ıncısı olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Burak Yozgatlı (18), 4 Kasım'da ablası ile kaldığı evden çıkıp bir daha dönmedi. Burak'ın kaybolması İstanbul polisini harekete geçirdi. Arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Burak'ın cesedi önceki gün Kumkapı açıklarında denizde bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.



Bilgisayarı inceleniyor



Acı haber Burak'ın Kayseri Develi'de yaşayan ailesini yıktı. Cenazede konuşan emekli öğretmen baba Hamdi Yozgatlı 'Oğlumun saati, cüzdanı, kimlikleri, cep telefonu, otobüs biletleri gibi önemli eşyaları kaldığı evdeki bilgisayarın yanında bulundu. Bilgisayarını şifrelediği için açamadık. Bu bilgisayar şimdi Emniyet'te. Ancak sim kartı, şapkası ve üzerindeki montu bulunamadı. Bilgisayarı çok iyi kullanıyordu. Hacker olup olmadığını bilmiyorum. Ama kötü niyetli kişiler tarafından kaçırılmış olabilir' dedi.



Son karede tedirgin



Burak'In son görüntüleri İstanbul Fatih'teki Sünbülefendi Camii'nin güvenlik kameralarına takıldı. Burak görüntülerde, başında şapka ile tedirgin halde yürüyor, bir süre sonra geri dönüyor ve arka kapıdan çıkıyor.

