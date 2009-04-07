ÖSS’ye başvurular azaldı

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için bu yıl 1 milyon 450 bin civarında aday başvurdu.



Alınan bilgiye göre, 2009-ÖSS ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçişe başvuran aday sayısı geçen yıla göre yaklaşık 195 bin kişi (yüzde 11.85) azaldı. ÖSS'ye geçen yıl 1 milyon 644 bin 73 aday başvurmuştu.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yaptığı açıklamada, başvuru sayısındaki azalmanın iki nedenden kaynaklandığını belirtti. Lise son sınıflardan geçen yıl birkaç okul türü dışında mezun verilmediğine işaret eden Yarımağan, bu nedenle eski mezunlardan ÖSS'ye başvuruların ve üniversiteye yerleşenlerin sayısının arttığını kaydetti.



Bunun yanı sıra geçen yıl üniversitelerin kontenjanlarının artırıldığını anımsatan Yarımağan, buna bağlı olarak üniversiteye yerleşen sayısının da yükseldiğini ifade etti. Yarımağan, bu nedenlerden dolayı ÖSS'ye başvuru sayısında düşüş tahmin ettiklerini, azalmanın sürpriz olmadığını dile getirdi.



Liselerde eğitim-öğretim süresi 4 yıla çıktığı için geçen yıl ÖSS'ye lise son sınıflardan "beklemeli" durumdaki 59 bin 925 bin aday başvuru yapmış, son sınıflardan başvuru sayısı bir önceki yıla göre 513 bin 649 azalmıştı. ÖSS'ye geçen yıl başvuran eski mezun sayısı da 381 bin 279 artışla 1 milyon 356 bin 490'a yükselmişti.

