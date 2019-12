ÖSS’ye az kaldı okullar yine boşaldı

Sınav öncesi son günleri dersanelerde değerlendirmek için hastanelerin yolunu tutan öğrenciler, rapor kuyruğuna girdi. Durumdan hem Milli Eğitim, hem de dersaneler rahatsız. Bu süreçte en çok yıprananlarsa para karşılığı rapor verdikleri öne sürülen hekimler. İzmir İl Milli EğitimMüdürü ise gençlerin sağda-solda başıboş dolaştığını, bundan endişe duyduğunu söylüyor .



Her yıl Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) öncesinde sergilenen manzara bu yıl da tekrarlandı. 14 Haziran Pazar günü yapılacak üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, rapor peşinde koşmaya başladı. Son günleri ders çalışarak geçirmek isteyen gençler, okullarında devamsızlık sorunu yaşamamak için bu yolu deniyor, doktor kapılarını aşındırıyor. Sınıflar ise boşalıyor, derse gelen öğretmenler boş sıralarla, dört duvarla karşılaşıyor.



Genelgeyle uyarılacak



Eğitimciler bu duruma tepki gösteriyor. “Alınan raporların hastalıktan olmadığını Milli Eğitim Bakanı da biliyor. Velilere ve öğrencilere zorluk çıkarılıp, sahtekarlık yaptırılacağına, lise son sınıflar için eğitim yılının son günleri ÖSS nedeniyle tatil edilsin” deniliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü M. Rağip Üye de ders saatlerinde okul dışında öğrenciler görmekten kaygı duyduğunu ifade ediyor.



Hem okul idarelerini hem öğretmenleri hem de velileri uyaracak genelge hazırladığını belirten Üye, şöyle konuşuyor:



“Öğrencilerin olmadık zamanlarda neden dışarıda dolaştıklarını bilmiyorum. Gördüğüm manzara beni endişelendiriyor. Eğer devamsızlık olacaksa sistem içinde olacak, velilerin haberi olacak. Sağda-solda çocukları görmek istemiyorum. Rapor konusunda kimseyi engelleyemeyiz. Veli karar vermiş, öğrenci karar vermiş, ‘Niye rapor alıyorsun’ diye soramayız. Hastadır, hasta değildir bilemeyiz. Veli, ‘Evde çalışsın’ diyebiliyor. Ancak öğrencileri zamansız okul dışında görünce üzülüyorum. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Okullar, öğrencilerin takibini yapacak, gelmiyorsa devamsızlığını velisine bildirecek. Bu mevsim, çocukların kendilerini boşlukta hissettiği bir dönem. Onlara yardım etmemiz, enerjilerini toprağa attırmamız gerekiyor. Müfredatın da bitirilmesi, konuların işlenmesi gerek. Başıboşluk olmaması konusunda idarecileri ve öğretmenleri uyaracağız, bu konuda dikkatlerini çekeceğiz.”



Doktorlar zan altında kalıyor...



Zan altında kalan doktorlarda mevcut durumdan oldukça rahatsız. Konya Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Rıza Sarıbabıçcı, yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ailelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSS öncesinde sağlık raporu alabilmek için hastanelere gelmeye başladıklarını söyledi.



Konya'da 5 yıldan bu yana, sınav için rapor taleplerini hep reddettiklerini dile getiren Sarıbabıçcı, ''Bu şekilde, hasta olmayan bir öğrenciye rapor verilmesi, görevi kötüye kullanmaktır ve suçtur. İstenirse mahkemeye bile gidilebilir. Biz 5 yıldır bu taleplere 'hayır' diyoruz ancak yine de rapor için hastaneye gelip ya da telefon açarak ısrar ediyorlar'' dedi.



Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Veli Demir ise ÖSS'nin 14 Haziranda yapılacağını, sınava 2 aydan az bir süre kala son sınıf öğrencilerinin rapor alma telaşına düştüğünü söyledi.



Sağlık ocaklarının 20 güne kadar kişilere rapor verme yetkisinin olduğunu anlatan Demir, ''Öğrenciler ÖSS'ye daha iyi hazırlanabilmek, dershaneye ağırlık vermek için bir şekilde rapor almaya çalışıyor. Sağlık ocakları ise öğrencilere genellikle bir hafta rapor veriyor. Bu raporun süresi bitince yenisi alınıyor'' dedi.



Hastanelerden uzun süreli rapor alamayan öğrencilere, bazı sağlık olacaklarının bu konuda tolerans gösterdiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:



''Öğrenciler sağlık ocaklarından aldıkları raporların yanı sıra 20 günlük devamsızlık haklarını da kullanıyorlar. Lise son sınıf öğrencileri bu hafta rapor alma işlemlerine başladı. Tahminimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir hafta içinde lise son sınıflar boşalacak. Geçen yıllarda son sınıf öğrencilerinin tamamına yakını, sınava 1-1.5 ay kala derslere gelmiyordu. Bu yıl da lise son sınıflarda, 20 günlük devamsızlık hakkını doldurmuş ya da bazı problemleri olan 1-2 öğrencinin kalacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Haziran ayında ilköğretim 2. kademe okulları için de Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yapılacak. Rapor alma işi bu yıl liselerden ilköğretim okullarına doğru yayılıyor. Öğrenci velileri, SBS'ye girecek çocukları için rapor almaya çalışıyor.''



Demir, ilköğretim okullarında rapor almak isteyen öğrencilerin genellikle 7. ve 8. sınıflar olduğunu sözlerine ekledi.