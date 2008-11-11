ÖSS'de yeni düzenlemeye gidiliyor

Liselerde eğitim süresinin 4 yıla çıkarılması ve haftalık ders çizelgesindeki değişikliklere paralel olarak 2009-ÖSS'deki testlerin kapsamlarını yeniden belirlendi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, ortaöğretimde eğitim süresinin 4 yıla çıkarılması ve haftalık ders çizelgesindeki değişikliklere paralel olarak 2009-ÖSS'deki testlerin kapsamlarını yeniden belirledi.



ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe testindeki "Türkçe'yi kullanma gücü ile ilgili sorular"ın ve Matematik testindeki "Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücüyle ilgili sorular"ın yüzde yüz olan payında değişiklik yapılmadı.



Sosyal-1 testinin "Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular" bölümünde de değişikliğe gidilmedi. Bu kapsamdaki sorularda Tarih yüzde 43, Coğrafya yüzde 34, Felsefe yüzde 23 oranında kaldı.



Fen-1 testindeki "Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular"ın Fizik sorularının payı yüzde 43'den yüzde 33.3'e indirildi, Kimya sorularının payı yüzde 30'dan yüzde 33.3'e, biyoloji sorularının payı ise yüzde 27'den yüzde 33.3'e çıkarıldı.



Edebiyat-Sosyal testindeki Psikoloji soruları Sosyal-2 testine dahil edildi. Edebiyat-Sosyal testinin Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım sorularının oranı yüzde 57'den yüzde 67'ye, Coğrafya sorularının oranı yüzde 27'den yüzde 33'e yükseltildi. Bu testteki Coğrafya soruları Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacak.



Sosyal-2 testinin Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) oranı yüzde 43'den yüzde 44'e çıkarıldı, Coğrafya sorularının oranı yüzde 23'den yüzde 17'ye, Sosyoloji soruları yüzde 17'den 13'e, Mantık soruları yüzde 17'den yüzde 13'e indirildi. Edebiyat-Sosyal testindeki Psikoloji soruları Sosyal-2 testine alındı. Edebiyat-Sosyal bölümünde yüzde 16 olan Psikoloji sorularının oranı Sosyal-2 testi içinde yüzde 13 olarak belirlendi.



Matematik-2 testine Analitik Geometri soruları eklendi. Bu soruların test içindeki oranı yüzde 10 oldu. Bu test içindeki Matematik sorularının oranı yüzde 70'den yüzde 60'a indi, Geometri sorularının yüzde 30'luk oranı aynı kaldı.



Fen-2 testindeki Fizik sorularının oranı yüzde 43'den yüzde 33.3'e indirildi. Kimya soruları yüzde 30'dan yüzde 33.3'e, Biyoloji sorularının oranı ise yüzde 27'den yüzde 33.3'e yükseltildi.

