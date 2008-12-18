'ÖSS'de test sistemi kalkacak'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 'önümüzdeki yıllarda üniversite sınavının teste dayalı yapısını değiştireceğiz' dedi.



Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Goethe Enstitüsü işbirliğinde yürütülecek "Okullar Geleceğin Partnerleri" projesinin başlaması dolayısıyla Türkiye'de belirlenecek 20 okuldan ilki olan İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı.



Proje kapsamında 20 aday okuldan 5'inin belirlendiğini ifade eden Çelik, İzmir'in dışında Ankara, Kocaeli, Samsun ve Adana'da da birer okulun bu projeye dahil olacağını, geri kalan 15 okulun da kısa zamanda tespit edileceğini anlattı.



Almanya ile her alanda işbirliğine büyük önem verdiklerini, bu ülkede yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bulunduğunu hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Akraba olmuş iki toplumuz. Almanya'nın özellikle eğitim ve teknoloji alanlarında birikimi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küllerin arasından kendisini yaratmış bir ülke. Takdir ediyoruz. Şu anda Türkiye'de 29 Anadolu lisesinde Almanca birinci yabancı dil, 925'inde de yüzde 60-65 oranında ikinci zorunlu yabancı dil olarak okutuluyor. Türk-Alman Üniversitesi kurulması için de

çalışmalar devam ediyor."



'AB'nin önemli projelerine katılıyoruz'



Almanya İçişleri Bakanlığının bu ülkede evleneceklere Almanca öğrenme mecburiyeti getirdiğini, uygulamadan hoşlanmadıklarını ifade eden Çelik, bunun "demokratik bir tavır" olmadığını yetkili kişilere aktardıklarını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun mecbur olmasını doğru bulmadık. Ancak kuralları biz koymuyoruz, Alman hükümeti koyuyor, saygı duyuyoruz. Vatandaşımızın bu ihtiyacını karşılamak için, halk eğitim merkezlerimizde gelin adaylarına, damat adaylarına Almanca öğretmek için kurslar açtık. Zorunluluk olmasa da biz onların hayatı kolaylaştırmak için bunları yapmaya hazırdık." Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üç önemli projesine ulusal ajans olarak katıldığını hatırlatan Bakan Çelik, bu projeler çerçevesinde Almanya ile işbirliğinin yer aldığını, "Okullar Geleceğin Partnerleri" projesinin de önem taşıdığını söyledi. Çelik, halen Türkiye'de Alman kökenli 60 öğretmenin görev yaptığını, bu sayının artmasını istediklerini, proje ile seçilecek 20 okulda dil eğitiminin en iyi şekilde yürütüleceğini anlattı.



Türkiye'de yabancı dil eğitimi



Türkiye'de yabancı dil öğreniminde ciddi problemlerin olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, şunları söyledi:



"Eğitim sisteminin merkezi sınavlara dayalı olmasından dolayı yabancı dilde zorluğumuz var. İlköğretim 4. sınıfta ders alan öğrenci OKS'ye kilitlemiş durumdaydı. İyi bir okula gitmek için yabancı dil sorulmuyordu. Böyle olunca öğrenciler beden eğitimi, müzik, resim, bilgisayar, yabancı dil, trafik, sağlık gibi dersleri lüzumsuz ders olarak görüyordu. Hatta öğrenciler bu derslerde 'bizi bırakın bir kaç test çözelim' diyordu. Bu yaklaşım kesinlikle pedagojik değildi. O yüzden OKS'yi kaldırdık ve seviye belirleme sınavlarına yabancı dil sınavını ekledik. Yabancı dil küçük yaşlarda öğreniliyor."



'Tost yiyen ve test çözen bir gençlik'



Bakan Hüseyin Çelik, üniversiteye giriş sınavında da aynı sorunun olduğunu belirterek, "YÖK ile önümüzdeki yıllarda üniversiteye girişin, teste dayalı yöntemini değiştireceğiz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmiyoruz, değiştireceğiz. Tost yiyen ve test çözen bir gençlik oluşturduk. Çocuklarımızın

çoğu abur cubur yemelerinden dolayı obez maalesef. Obezite ile de savaşacağız" dedi. Çince'yi bazı okullarda seçmeli ders olarak koyduklarını hatırlatan Bakan Çelik, Türkiye'ye çok sayıda Rus turistin geldiğini, önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde Rusça dersleri de koyabileceklerini sözlerine ekledi.



