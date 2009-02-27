ÖSS'de soru sayısı artacak

ÖSS kalktı, ikili sınav geldi

Yeni sistemin farkı

“Farklı puan türleri oluşturacağız”

Prof. Yarımağan, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticileri toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yeni sınav sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, bununla seçme yerleştirmenin daha sağlıklı olacağını anlatan Yarımağan, öğrencilerin bilgilerini daha ayrıntılı olarak seçeceklerini, bilgi ve yetenekleriyle daha uyumlu programlara gitmelerini sağlayacaklarını belirtti.Ünal Yarımağan, öğrenciler açısından yeni sınav sisteminde bir fark bulunmadığını, öğrencilerin yine aynı derslere çalışacaklarını ve benzer soruları cevaplandıracağını ifade ederek, "Yeni bir konu getirmiyoruz, ama biraz daha fazla soruya cevap verecekler, o kadar. Öğrenciler açısından endişe edilecek bir durum yok. Öğrenci bugün fizikten, kimyadan, matematikten sınava giriyorsa yeni sistemde de bu derslerden sınava girecek" dedi."Tek değişen nedir derseniz, bu sene lise fiziğinden öğrenci 10 soruya cevap veriyorsa seneye 30 soruya cevap verecek o kadar. Bu da öğrencinin davranışını, alanını, çalışmasını etkileyecek bir olay değil. Daha çok soruya cevap verecek diye öğrencilerin daha çok çalışmasına gerek yok. Aynı şekilde çalışmalarına devam edecekler. Bugün bir tane sayısal puanımız var. O sayısal puanın içinde fizik, kimyanın ayrımı yok, fen puanı var onun içinde. Aynı sayısal puan ile tıbba da gidiyor, hemşireliğe de gidiyor, elektrik mühendisliğine de gidiyor, kimya mühendisliğine de gidiyor, bilgisayar mühendisliğine de gidiyor. Oysa bu puanların gerektirdiği öğrenci profili birbirinden farklı olabilir. Bazı bölümler için kimya daha önemlidir, bazı bölümler için matematik, bazıları için fizik. Biz, yeni sistemde adayın fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi ders düzeyinde bilgilerini ölçeceğiz ve farklı puan türleri oluşturarak, adayların bu programlara daha sağlıklı biçimde gitmesini sağlayacağız."ÖSYM Başkanı, puanlama ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını, bu konunun henüz netleşmediğini, bugünkü sayısal puanı yerine 7-8 ayrı puan türünün olabileceğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Örneğin, bugünkü sayısal puanı yerine 7-8 ayrı puan türü olacak. Birisi tıp için olacak, birisi inşaat mühendisliği, birisi bilgisayar mühendisliği için olacak. Birisinde kimya, biyoloji ağırlıklı olacak, birisinde fiziğin ağırlığı fazla olacak. İşte bu yüzdende öğrenciler bilgi ve yetenekleriyle daha orantılı daha ilgili programlara gidecekler. Yani öğrenciler için iyi bir sistem olacak."