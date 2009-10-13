ÖSS'de sallama yöntemleri

ÖSS eylemcisi Sefa Boyar yine sahnede... Son 12 yılın sorularını inceleyen Boyar 'Sallama sanatı' kitabını hazırladı. Boyar, 'Bu kitap ÖSS sisteminin ciddiyetsizliğini ortaya koyuyor. Bilmeden de açık öğretim kazanabilirsin. Yeter ki nasıl sallanacağını öğren' diyor.

Türkiye Sefa Boyar ile 2006 yılında tanıştı. O dönem ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi olan Boyar, üniversiteye giriş sistemini eleştirmek için, sınava katılıp tüm soruları yanlış yapmaya çalışmış, ancak bir tek soruyu doğru yanıtlamıştı.

Aradan 3 yıl geçti. Sefa Boyar, evlendi, inşaat mühendisi oldu ama sınava yönelik yeni bir proje başlattı. Bu kez amacı herkesin başarılı olması. Boyar, bu nedenle 'sıfır bilgi ile soru cevaplama metotlarını' içeren 'Ö.S.S -Öğrenci Sallama Sanatı' adlı bir kitap yazdı. Bir de site kuran Boyar, kitabını internet üzerinden satıyor. 1997-2009 yılları arası sınavlarda çıkan tüm soruları istatistiksel olarak inceleyen Sefa Boyar, sadece cevaplar üzerinden bir sistematik geliştirdi. Boyar kitabını ve metotlarını AKŞAM ile paylaştı:

Şıklardan cevap bulanabilir

Bir senedir üzerinde çalıştığım ve bu kitapta topladığım yaklaşık 20 metot ile bazılarında yüzde 99'a varan oranlarda, soruya hiç bakmadan sadece şıklar üzerinden cevabı bulabiliyorum. 2009'daki ÖSS'de yakın arkadaşlarım metotlarımı uyguladı. Bilemedikleri sorularda bu yöntemleri kullandı, hepsi de kazandı.

Sıfır çekme ihtimali % sıfır

Metotlar etik mi diye çok düşündüm. Üniversiteyi kazanmak için her yolun mübah olduğu bir sistemde etik olduğu kanaatindeyim. Son sınavlara baktığınızda 30-50 bin civarında öğrenci sıfır çekiyor. Metotlarımı uygulayan bir öğrencinin sıfır çekme ihtimali yüzde sıfır. Sınavın bir de sosyolojik boyutu var. Her sene öğrenci veya velilerden sınava ilişkin intihar edenler oluyor. Bunun da önüne geçmek istiyorum.

Sınav zekayı ölçmüyor

Amacım başarı ortalamasının artması ve bu nedenle sistemin değişmesi. Üniversite sınavında vize-final sistemi uygulanmalı. Bir değil en az 4 sınav yapılmalı. Bu sınavların ortalaması öğrencinin başarısını belirlemeli. Zekayı ölçen sorular sorulmalı. Ev arkadaşım Yeminli Mali Müşavirlik için sınava girdi. Sorulardan hiç anlamam ama sınavı ÖSYM yaptığı için benim sistemi uyguladım. Arkadaşım kazanamadı ben kazandım.

Sefa Boyar'ın kitabında yer alan 'Sallama' tekniklerinden bazıları şöyle:

Ultrasonik sallama metodu

Kimya sorularında uygulanır. Tutma ihtimali % 80'dir. Soruda 'Seçeneklerden hangisi doğrudur?' deniyor ve cevaplar 'bir, iki ve üç' şeklinde sıralanıyorsa doğru cevap D ya da 'E'dir. ÖSS 2005 Sayısal 72, ÖSS 2004 Sayısal 71, ÖSS 2001 Sayısal 68. sorular metoda örnektir. Soruda 'Hangisi kesinlikle doğrudur?' deniyorsa uygulanmaz.

Kök eleme sallama metodu -2

Tarih sorularında uygulanır. Tutma ihtimali yaklaşık yüzde 70'tir. Örneğin şıklar 'araç, insanlar, topluluklar, uygarlık ve insanoğlu' diyelim. İnsan kökünden iki cevap olduğu için yanıt, B veya 'E'dir. Büyük ihtimalle 'E'dir. İstatistikler bunu gösteriyor. ÖSS 2001 Sözel 46, ÖSS 2002 Sözel 51 bu metoda örnek olarak gösterilebilir.

Sayı deneme metodu

Matematikte kullanılır. Tutma ihtimali yüzde 99'dur. İçinde denklem olan sorularda uygulanır. Şıklarda verilen a, b, x, y ve z gibi bilinmeyenler yerine sayılar konulur ve deneme yapılır. En uygun sayılar ise 2 ya da eksi 2'dir. Eksi 1, sıfır ve 1 değerleri verilmemelidir. Bilinmeyenler negatifse yerine konulacak sayı da negatif olmalıdır. ÖSS 2001 Sayısal 6, ÖSS 2001 Sayısal 7 bu metotla çözülen sorulardır.