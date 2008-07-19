ÖSS'de puan hesaplama hatası yok

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSS puanlarını hesaplama sırasında yanlış ya da hata yapılmadığının belirlendiğini kaydederek liselerin 4 yıla çıkması dolayısıyla bu yıl bazı okulların mezun vermediğini hatırlatttı. Bu geçişten kaynaklanan bir özellik ortaya çıktığını söyleyen Yarımağan, ''Herkes tercihini yapsın. Kimseyi ilgilendiren bir şey yok, ne kimsenin sırası değişiyor ne de başka bir şey...'' dedi.



''Genel durumu ilgilendirecek bir sorun var mı?'' sorusuna Yarımağan, ''Hayır. Hiç kimsenin sırası değişmiyor'' yanıtını verdi. Yarımağan, ''Yanlış yok, hata yok. Geçiş yılının küçük bir özelliği. Hata olsaydı düzeltirdik'' diye konuştu.