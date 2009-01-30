ÖSS kalktı, ikili sınav geldi

YÖK’ün kararı Bakan Çelik’i tatmin etmedi

YÖK Başkanı ÖSS’de yeni sistemi açıkladı

2010 yılında katsayı olmayacak

Birinci aşama YGS

LYS beş alanda yapılacak

Katsayı da tarih oldu

Üniversitelerden görüş alınacak

2009'da değişiklik yok



Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği yeni üniversiteye giriş sistemi belli oldu. 2010 yılında adaylar iki aşamalı 6 sınavlı yepyeni bir sistemle üniversiteli olacak. ÖSS kalkacak yerine YGS ve LYS gelecek.YÖK 8 saatlik tarihi toplantısında 10 yıldır uygulanan ÖSS sistemini değiştirmeye karar verdi. Adaylar birinci aşamada, ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’ sınavına katılacak. İkinci aşamada ‘Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ adıyla temel derslerden beş ayrı sınav yapılacak. Yeni sistemin ayrıntıları şöyle:Birinci aşamada yapılacak YGS sınavına liseyi bitiren herkes katılabilecek. Sınavda yüksek öğretime geçiş için Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerine dayalı bilgi ölçülecek. Bu sınav kapsamında adaylar, açık öğretim ve iki yıllık meslek yüksek okullarına gidebilecek. 4 yıllık fakültelere gitmek isteyenlerin de bu sınavda belli bir baraj puanını geçmesi gerekecek.İkinci aşamada Lisans Yerleştirme Sınavı adıyla 5 alanda sınav yapılacak. Bunların ayrıntıları da şöyle belirlendi:1- Matematik-geometri sınavı (LYS1)2- Fen bilimleri, (Fizik, kimya, biyoloji sınavı (LYS2)3- Türk dili ve edebiyatı, coğrafya 1 sınavı (LYS3)4- Sosyal bilimler (Tarih, Coğrafya2, felsefe grubu sınavı (LYS4)5- Yabancı dil sınavı (LYS5)İkinci aşamada yapılacak sınavlar ile puanlar Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik (TM), Türkçe-Sosyal (TS), Yabancı Dil (YD) olmak üzere 4 grupta hesaplanacak. MF puanı için LYS 1 ve LYS 2, TM puanı için LYS 1 ve LYS 3, TS puanı için LYS 3 ve LYS 4 zorunlu olurken, YD grubu puan için sadece LYS 5'e girilmesi zorunlu olacak. 4 ayrı grupta hesaplanan puanlardan MF1, MF2, MF3 veya TM1, TM2, TM3 gibi farklı kombinasyonlarda pek çok puan da türetilebilecek.YÖK sistemin ayrıntıları üzerinde çalışılacağını açıkladı, ancak yeni sistem ile uzun yıllardır tartışma konusu olan katsayı da tarihe karışmış olacak. Meslek liseliler alanları dışında bir programa girmek istediklerinde, o programın istediği ders sınavlarına girerek üniversiteli olabilecek.Yeni sistemin ana yapısı belli oldu, ancak derslere ait testlerin sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları ve üniversitelerden görüş alınarak puan türlerinin niteliği ve niceliği gibi konular önümüzdeki YÖK Genel Kurulu toplantılarında ele alınacak.Kurul ayrıca 2009 yılında ÖSS'ye yüzde 21 katkı yapan ortaöğretim başarı puanının aşağı çekilerek katsayının etkisinin azaltılması önerisini tartıştı ancak, bu konuda bir görüş birliğine varılamadı. Üyelerin bir kısmı bu oranın 10'a hatta 5'e düşürülmesini istedi. Ancak bazı üyeler değişikliğin imam hatip liseliler için yapıldığını savunarak buna onay vermedi. Muhalif üyeler bütün değişikliklerin 2010 yılında yapılmasını önerdi. Ortaöğretim Başarı Puanı’nın düşürülmesi için önerilen kimi rakamlar için oylamalar yapıldı. Oylamalarda da bir sonuca varılamayınca 2009 yılında bir değişiklik yapılmamama kararı alındı.