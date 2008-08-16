ÖSS ek yerleştirme takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSS'de ek yerleştirmeye ilişkin takvimin henüz belirlenmediğini, ancak geçen yılki ek yerleştirme takvimine yakın tarihler olacağını bildirdi.



Yarımağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelere kayıtların 1-8 Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. Üniversitelerde kayıtlar sonrasında boş kalacak kontenjanların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Yarımağan, bu kontenjanlarla birlikte merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacağını ifade etti.



Bu yıl merkezi yerleştirme sonucunda üniversitelerde yaklaşık 17 bini meslek yüksekokullarında olmak üzere toplam 24 bin boş kontenjan kaldığını ifade eden Yarımağan, bu yıl yerleşen aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 200 bin arttığını, bunlardan 100 bine yakınının Açıköğretime yerleştiğini kaydetti.



Doluluk oranında artış var



Tüm programlarda doluluk oranında geçen yıla göre yükselme olduğunu kaydeden Yarımağan, ''Örneğin geçen yıl bu aşamada KKTC'deki üniversitelerde doluluk oranı yüzde 40 idi bu yıl yüzde 50'yi geçti'' dedi.



Ek yerleştirme başvuruları geçen yıl 1-4 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramıyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor.



Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptırmış olanlar da ek yerleştirmeye başvurabiliyor.



