ÖSS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2008 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2008 ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve genel yerleştirme sonucu yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemleri
tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin www.sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden öğrenebilecekler. Ek yerleştirmeye başvuran 268 bin 669 adaydan 58 bin 65'i üniversitelerin
önlisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazandı. Devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarına toplam 9 bin 891, ön lisans programlarına 48 bin 174 aday yerleşti. Lisans programlarında 13 bin 589, ön lisans programlarında 17 bin 503 kontenjan boş kaldı.
Devlet üniversitelerinin lisans programlarının 2 bin 650'si, önlisans programlarının 4 bin 678'i, vakıf üniversitelerinin lisans programlarının 3 bin 729'u, ön lisans programlarının 10 bin 730'u boş kaldı. KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarının 6 bin 966'sı, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarının 244'ü dolmadı. Açıköğretimde ise lisans programlarına 35 bin 918, ön lisans programlarına 36 bin 628 aday yerleşmeye hak kazandı.
Adayların yerleşme bilgileri girmeye hak kazandıkları üniversitelere gönderilecek. Örgün yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar 20-22 Ekim arasında kayıt yaptırabilecekler.