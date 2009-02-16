ÖSS başvuruları bugün başladı

2009 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (ÖSS) başvurular bugün başladı. Başvurular 27 Mart’ta sona erecek. Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okullarının bağlı olduğu başvuru merkezinden, mezun durumdaki adaylar diledikleri başvuru merkezlerinden içerisinde 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan 2009-ÖSYS Kılavuzunu 2 TL karşılığında edinecek.



Okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklar. Mezun durumdaki adaylardan 2007 veya 2008 ÖSYS’ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını; isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilecekler.



Sınava, yabancı uyruklu ya da uyruğu bulunmayan adaylar da başvurabilecekler ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecek.



Okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklar. Mezun durumdaki adaylardan 2007 veya 2008 ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını; isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilecekler.



2009-ÖSYS'ye, Sınavsız Geçiş dahil başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler 2009-ÖSYS Kılavuzunda yer alıyor.





