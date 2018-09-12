ÖSO'dan Türkiye'den 'tam askeri destek' aldık açıklaması

Suriye'nin İdlib vilayetindeki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üst düzey komutanları, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon ihtimaline karşı Türkiye'nin muhalif gruplara silah ve cephane tedarikini artırdığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan ve kamuya açıklamada bulunma yetkisi olmadığı için kimliği gizli tutulan komutanlardan birinin, birkaç gün önce de üst düzey Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Yetkililerle görüşen ÖSO komutanı "Uzun sürecek bir muharebe için Türk ordusunun tam destek vereceği taahhütünde bulundular" dedi.

Komutanlar, Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen zirveden sonra Türkiye'nin İdlib'de ve çevresindeki muhaliflere gönderdiği askeri yardımı da arttırdığını ifade etti.

Haberde Suriye'ye geçtiğimiz günlerde gönderilen silahlar arasında mühimmat ve GRAD füzelerinin de bulunduğu belirtildi.

Komutan, "Bu silah ikmali ve mühimmat, yıpratma harbinde, muharebenin sürmesini, tedarikimizin tükenmemesini sağlayacak" diye konuştu.

İkinci bir komutan da "Yeni cephanelik nakliyatı yapılıyor, cephanelikten daha fazlasına ihtiyaçları yok. Türkler, savaşın sürmesi durumunda yeterli mühimmata sahip olduklarından emin olmak istiyor" dedi.

Türk yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.