"ÖSO'cular devletin başına bir gün bela olacak"

Milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı hakkında Meclis Genel Kurulu’nda bilgilendirildi. ÖSO'nun TSK'nın önünde gösterildiğini belirterek duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Bizim devletimizin başına bunlar bela olacak. Bunlar ileride size sorun çıkartacak” ön görüsünde bulundu.

Birgün'de yer alan habere göre kükümet adına Meclis’te milletvekillerini bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, operasyonun nedenlerini anlattı. “PYD/YPG’nin, PKK’nin Suriye kolu olan bir terör örgütü olduğunu” söyleyen Canikli, şöyle devam etti:

“YPG/PYD-PKK terör örgütü sınırlarımız boyunca Suriye’nin kuzeyine yerleşmiş, demografik yapıyı değiştirmiştir. Bu bölgede terörün kontrolünde bir siyasi yapılanma ve devlet oluşturma çalışmalarını hızlandırmışlardır. Bu çerçevede, ülkemize yönelik terör tehdidi her geçen gün büyümektedir. Zeytin Dalı Harekatını, ülkemizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, sınırlarımızı güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır.”

Operasyon başlatılmamış olsaydı PYD’nin daha da güçleneceğini söyleyen Canikli, “Bu nedenle, Zeytin Dalı Harekatı’nın ertelenme imkânı kalmamıştı. Eğer operasyon başlatılmamış olsaydı yakın bir gelecekte Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı” dedi.



ÖSO’ya eleştiri tepkisi

ÖSO için “Mehmetçik’imizle kendi topraklarını işgal eden teröristleri temizlemek için kahramanca mücadele etmektedir” diyen Canikli, “Özgür Suriye Ordusu, Suriyelilerin Türkiye tarafından desteklenen temsilcileri ve ete kemiğe bürünmüş halidir” ifadesini de kullandı. Canikli, Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) “terörist” olarak görenleri “cahillikle” suçlayarak “Terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyorlar” dedi.



Operasyon nedeniyle meydana gelen sivil ölümlerin az olduğunu savunan Canikli, “TSK’nın sivil zayiat hassasiyeti hiçbir orduda olmayacak kadar yüksektir” diye konuştu. Canikli, “Sözde barış söylemleriyle antipropaganda yapmaya ve harekâtı itibarsızlaştırmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın, akıttıkları zehir kendilerine zarar verecektir” ifadelerini kullandı.



"Cihatçı gruplar!"

ÖSO’ya tepki gösterdiği için AKP ve Erdoğan’ın hedefe oturttuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da, TBMM’deki Afrin oturumunda konuştu. Yılmaz, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bizim devletimizin başına bunlar bela olacak. Bunlar ileride size sorun çıkartacak” dedi. Yılmaz şunları kaydetti:

“Milli ordu deniyor ÖSO’ya. Bizim bir tane milli ordumuz var. O da Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Biz ÖSO’yu hiçbir zaman milli ordu olarak görmüyoruz. Bizim devletimizin başına bunlar bela olacak. Bakınız burada tarihi bir uyarıyı yapmak istiyorum. Bizim devletimizin başına bunlar bela olacak. Bunlar ileride size sorun çıkartacak. Biz söylediğimiz zaman hakaret yiyoruz. Ama doğruyu söylemek zorundayız. Bunlar nefret söylemi kusan gruplarla iç içeler. Yıllarca orada kanlı savaşı yaptılar. Ve biz bunları hepsini biliyoruz. Gerçek apaçık ortadadır. Kimse gerçeği saklamasın. Cinatçı gruplardan, radikal gruplardan bunlardan hiç kimse bir medet ummasın. Bunlar oradaki bütün ahaliyi Türk olsun Kürt olsun, Arap olsun, Yezidi, Ermeni olsun hepsine düşmandır. Bunlar Selefi gelenekten geliyor. Bunları savunmak bizim görevimiz olmamalı.

Ben 5-10-20 gün sonra Afrin operasyonunun biteceğinden eminim. Ya bundan sonra ne olacak? Suriye stratejisi hakkında bizim bir görüşümüz yok. Amerika ile hareket ettiniz. Amerikalılar ÖSO’yu da desteklemiş. Ya bunlar herkesle görüşüyor Biz bunları Türk askerinin önünde nasıl gösteririz? Bunlar o bütün gruplar tarafından desteklendi. Bu sözlerim tarihi bir konuşmadır. ÖSO’ya dikkat edin, başımıza iş açacaksınız. Emin olun 10 gün sonra Rusya ve İran’la ilgili ilişkiler bitecek. Şimdi İran kandırıyor, yarın Rusya kandırdı diyecekler.”