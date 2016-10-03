ÖSO, TSK desteğiyle Dabık'a ilerliyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 41'inci gününde Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerine düzenlenen hava harekatında örgütün komuta yeri, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina imha edildi. Reuters'ın geçtiği habere göre Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, IŞİD'in elinde bulunan ve sembolik olarak büyük önem verip yığınak yaptıkları Dabık köyüne yaklaştı. Sultan Murat Tümeni komutanı "Her şey planlandığı gibi giderse 48 saat içinde Dabık'ta olacağız" dedi. IŞİD, Dabık'a çok önem veriyor, kıyametin habercisi olacak nihai bir savaşın yaşanacağı yer olduğu propagandasını yayıyor” açıklamasında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada sabah 07.00'ye kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yaşananları duyurmuştu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığınca IŞİD’in komuta yeri, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina imha edildi. Harekat kapsamında muhalif unsurlardan oluşan üç özel görev kuvvet grubunun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Rai güneyindeki yedi meskun mahallin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Devam eden operasyonlar sırasında özellikle Boztepe, Hardanah ve Türkmen Barı bölgelerinde yoğun çalışmalar yaşanıyor.

Bin 720 hedef vuruldu



IŞİD unsurlarınca dün Kilis merkezi ve çevresine 3 katyuşa roketi atılmış, saldırıda hasar ve zayiat meydana gelmemişti. ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı bölgenin tespitinin ardından roket mevzilerine 20 çok namlulu roketatar atışı ile 19 Fırtına obüsü atışı yapıldı. Kasrah bölgesindeki mevziler yakınlarındaki IŞİD’lilerle imha edildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Gün içindeki çatışmalarda 15 muhalif şehit oldu, 35 muhalif yaralandı. ÖSO liderliğindeki muhalif unsurlar, harekatın başlangıcından bu yana 111 meskun mahalde, yaklaşık 960 kilometrekarede kontrol sağladı" denildi.



Ayrıca keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 63 IŞİD hedefine dün Fırtına obüsünden 201, çok namlulu roketatarlardan 100 atış yapıldı. Atışlar sonucu silah mevzileri, küçük grupları, silah yüklü 6 pikap, malzeme ve erzak yüklü bir kamyon ile 7 katyuşa mevzisi imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bin 720 hedefe, ateş destek unsurlarından 6 bin 620 atışın yanı sıra bin 294 tank atışı gerçekleştirildi.

Dabık'taki hedefler de vuruldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan hava harekatıyla dün Aktarin, Türkmen Barı ve Dabık'taki 9 hedefe 10 bomba atıldı, IŞİD'ın komuta yeri, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 9 bina imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından, Ziyadiyah, Bahrutah, Duvaybık, Aktarin ve Türkmen Barı bölgelerine yönelik 11 hava harekatında ise 13 terörist etkisiz hale getirildi, 4 bina, ikisi patlayıcı yüklü 3 araç ve 1 havan imha edildi.

IŞİD'ten temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar 28 mayın ile 993 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Muhalifler Dabık köyüne yaklaştı

Reuters'ın geçtiği habere göre ise muhalifler IŞİD'ın elinde bulunan ve örgütün sembolik önem vererek yığınak yaptığı Dabık köyüne yaklaştı.

Reuters'ın haberinde "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı altında savaşan muhalif gruplar,Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi askeri harekat kapsamında sağladığı destekle Suriye'nin kuzeyinde nispeten geniş bir bölgeyi kontrol altına alırken, son günlerde Dabık etrafındaki köyleri ele geçirdi" denildi.

48 saatte Dabık köyüne ulaşılması hedefleniyor

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif gruplardan Sultan Murat'ın komutanı Ahmed Osman, Suriyeli muhaliflerin 48 saat içinde IŞİD'ın elinde bulunan Dabık köyüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dabık'a çok önem veriyorlar 'Kıyametin habercisi nihai savaş...'

IŞİD, Halep kentinin kuzeyindeki düzlük alanda bulunan ve önem taşımayan Dabık köyüne büyük önem atfediyor. IŞİD, Dabık'ın, kafirler ile inananlar arasında yaşanacak ve kıyametin habercisi olacak nihai bir savaşın yaşanacağı yer olduğuna inanıyor. IŞİD İnternet'teki İngilizce dergisini de "Dabiq" adıyla yayınlıyor.

Dergilerine Dabık adını verdiler

IŞİD'e 3’üncü dünya savaşı olarak adlandırılan büyük savaş, daha önce Mercidabık savaşının olduğu Kilis’in Elbeyli lçesinin karşısında Dabık ile Hatay’ın Amik ovası arasında geçecek. Bu nedenle örgüt için Dabık bölgesi Bab’dan daha önemli. Buradaki savaştan galip çıkacağına inanan IŞİD yine fethedilmediğine inandığı İstanbul’u da silahsız şekilde teslim alacakları fikrini yayıyor. Kendince propaganda yapan örgüt, bu nedenle yayın organlarına ’Dabık’, fethedilmediğine inandığı İstanbul’un eski ismi ’Konstantiniyye’ ve ’Amaq’ isimlerini verdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün verdiği bilgiye göre Nisan ve Mayıs aylarında 800 IŞİD'lı, YPG öncülüğündeki SDG'ye karşı köye gönderilmişti.

Etrafı mayın dolu, yavaş ilerleniyor

Osman, çevresine yerleştirilen mayınlardan ötürü Dabık'a önceki hedeflere kıyasla daha yavaş ilerlendiğini belirterek, "Her şey planlandığı gibi ilerlerse, 48 saat içinde Dabık'ta olacağız" dedi.

15 muhalif hayatını kaybetti

Osman, Türkiye destekli muhaliflerin IŞİD'ın elinden aldığı Türkmen Bareh köyü çevresine yerleştirilen mayın ve havan topu saldırıları nedeniyle 15 muhalif savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD de açıklama yaptı

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile mücadeleden sorumlu temsilcisi Brett McGurk, Twitter'da yayımladığı mesajında ABD önderliğindeki koalisyonun, IŞİD'ın "zayıflamakta olan kalesinin birkaç kilometre yakınına gelen" muhaliflere aktif destek verdiğini belirtti.

Dabık'ın alınması büyük darbe olacak

ABD'li yetkililer Dabık'ın alınmasının IŞİD'ın moraline darbe olacağını ve örgütün elindeki Musul ve Rakka gibi büyük kentleri tutmakta zorlanacağını belirtiyorlar.