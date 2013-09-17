ÖSO hayal kırıklığına uğradı

Suriye'de çoğunlukla ordudan ayrılan muhalif subay ve askerlerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) en üst düzey askeri temsilcisi olan Salim İdris, "Uluslararası toplumun akan kanı durduracağı konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

Amerikan PBS Televizyonu'nda yayınlanan bir haber programına Skype üzerinden bağlanan İdris, 'Ortada bir savaş suçu olduğu çok açık, Esad bir katil ve Suriye'de devam eden bir suç rejimi var. Birkaç gündür yüz yüze olduğumuz ve 'Rus girişimi' diye adlandırılan bu adımın da çok fazla şansı olduğuna inanmıyorum. Uluslararası toplumun, akan bu kanı durduracağı konusunda hayal kırıklığına uğradık. Suriye halkı ve ardındaki hayal kırıklığına uğramış devrimci güçler adına ne söyleyebilirim ki... Uluslararası toplum artık bu rejimin kurbanlarını görmezden geliyor' diye konuştu.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi'nin desteği ve Batılı ülkelerin işbirliği ile Suriye üzerinde tüm ülke çapında bir uçuşa yasak bölge ilan edilebileceğini belirten İdris, özellikle BM'nin açıkladığı son rapordan sonra böyle bir yasak bölge ilan edilmesinin daha da kolaylaştığını ifade etti. İdris yasak bölge sayesinde uzun menzilli roketlerden korunabileceklerini belirtti.

'El-Nusra'yı desteklemiyoruz'

Suriye Muhalif Güçleri olarak kendilerine sağlanan her türlü silah ve mühimmatları doğru ellere teslim edeceklerini söyleyen İdris şunları kaydetti:

“Gelen tüm yardımları askerimiz, memurumuza demokrasi ve özgürlüklerin inşa edilmesi için kullanılacağımızı garanti ederim. Bize sağlanan desteği aşırı gruplar olarak adlandırılan kişilere paylaşmamız mümkün olamaz, biz bu gurupları desteklemiyoruz, onlarla bilgi alışverişinde bile bulunmuyoruz, onlara mühimmat ve silah vermeyiz.”

'ABD'li dostlarımızdan destek bekliyoruz'

ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dempsey'in geçen ay yaptığı 'Suriye muhalif güçleri henüz hazır değil' açıklamasına ilişkin soruya cevap veren İdris, “Özgür Suriye Ordusu artık hazır ve biz ÖSO olarak ABD'li dostlarımızın yapacağı her türlü desteği memnuniyetle karşılayacağımızı belirtiyorum. Şu an komutamızda çok iyi organize olmuş askeri tugaylarımız ve taburlarımız mevcuttur" şeklinde konuştu.