"ÖSO El Bab’a 2 km uzakta; bordo bereliler kent çevresine sızdı"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat Kalkanı harekâtının üçüncü ayını doldurmasına az bir süre kala IŞİD'in Suriye’de önemli kalesi olan El Bab’ı almak için operasyon aşamasına geldi.Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, “ÖSO güçleri El Bab’a 2 ila 3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar” dedi. ÖSO’ya destek veren Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) keşif timlerinin de El Bab çevresine sızarak, önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı (AA), ÖSO güçlerinin El Bab’a 2 kilometre kadar yaklaştıklarını bildirdi. Bu gelişmeyi Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa da doğruladı. Türk savaş uçaklarının önceki gün Cerablus’un güneybatısı ile El Rai’nin güneyinde kalan El Bab istikametindeki IŞİD hedeflerini vurmasının, ÖSO güçlerinin çift taraftan hızla ilerlemesinde çok önemli rol oynadığını ifade eden Mustafa şunları söyledi: “Sahada bulunan Sultan Murad Tümeni’nin komutanlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Dün geceden (önceki gece) itibaren yoğun bir taarruz başlattılar. 5-6 köyü aldılar. Bize, bu yoğunlukta giderlerse 2-3 gün içinde El Bab’a girebileceklerini söylediler. ÖSO güçleri El Bab’a 2-3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar.” AA da, ÖSO’nun ele geçirdiği köylerin isimlerini “Hazvan, Süsyan, Aldana, Kıyran, Uglan ve Avlan” olarak duyurdu.

Hava taarruzu iddiası

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bazı kaynaklar, dün öğleden sonra ÖSO unsurlarından bir bölümünün El Bab’ın kuzey mahallelerine ulaştığını, DEAŞ hedeflerine hava taarruzu yapılmaya başlandığını da iddia ettiler. Aynı kaynaklar, DEAŞ’ın El Bab’ta da Musul’daki gibi ciddi bir tünel ağı oluşturduğu, hastanelerde cihazları söktüğü, su, elektrik şebekeleri ve fırınları tahrip ettiği bilgilerinin de alındığını öne sürdü. El Bab’ın düşmesi durumunda IŞİD'in örgütün merkezi Rakka’ya geri çekilme planı yaptığı da bildirildi.

Özel kuvvetlerden keşif

Suriye’de muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK’ya bağlı Özel Kuvvetler keşif timleri El Bab çevresine sızarak kritik yerlerdeki hedefleri belirleyip işaretlemeye başladı. Özel Kuvvetlerden bazı timlerin El Bab içine sızdıkları da ileri sürüldü. Özel Kuvvetlerin hedefleri işaretlemesinden sonra El Bab’a karadan ve havadan yoğun bir taarruz başlatılabileceği belirtiliyor.