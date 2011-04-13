-ÖSMY'DEN ADAYLARA MEKTUP ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YGS'de şifre iddialarıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine sınava giren öğrencilerin e-posta adreslerine mektup gönderdi. Demir, adaylara gönderdiği mektupta, ÖSYM'nin hak ve adalet ölçülerinde modern çağın imkanlarını kullanarak bir sınav hazırladığını, yürüttüğünü ve değerlendirmelerini tamamladığını belirterek, şunları kaydetti: Tüm bu süreçte sizleri rahatsız edecek hiçbir oluşum söz konusu değildir. Son günlerde sizlerin heyecan ve duyarlılığınızı harekete geçirmek üzere oluşturulan senaryoların hiçbir dayanağı yoktur. En kısa zamanda sonuçlar açıklanacak ve sizler hem sınav sonuçlarınızı öğrenebilecek hem de cevap kağıtlarınızı ve kendinize ait cevap anahtarınızı internet sitemizden görebileceksiniz. Tam bir güven ve sükunet içinde Haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına hazırlanmanızı ve hiçbir yönlendirmeye izin vermeden sadece bilginizle hayatınızı şekillendirme gayreti içinde olmanızı tavsiye ediyoruz. Şunu da bilmenizi isteriz ki sizlerin heyecan ve duyarlılığınız üzerinden kamuoyunu karamsarlığa yöneltmek isteyenler hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve yasal işlemler yapılmaktadır.''