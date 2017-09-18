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Spor

Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti

18 Eylül 2017 02:10

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor\'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta mücadelesinde, evinde Demir Grup Sivasspor\'a 4-2 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdüren Osmanlıspor\'da teknik direktör Bülent Uygun, Ankara ekibinden istifa etme kararı aldı. Uygun, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası taraftarlara \"Sabırlı olun, bu işi düzelteceğiz\" demesine rağmen ayrılma kararı aldı.
\"NE YAPARSAN YAP, BİR ŞEY OLMAYINCA OLMAZ\"
Deneyimli hocanın yazılı olarak yaptığı ayrılık açıklaması şu şekilde oldu:
\"Bazen bir şeyi çok istersin, olmaz. Hatta bazen bir şeyi ilk defa bu kadar çok istersin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın olmaz, Çalışıp çabalarsın olmaz, dua edersin olmaz, tevekkül edersin olmaz. Ne yaparsan yap, olmadı mı olmaz. Olmadı mı zorlamayacaksın diye bir şey yok. Zorlayacaksın. Olmuyorsa vakti değildir, hakkın değildir. Olmuyorsa hakkında hayırlı değildir.  Küsmeden, isyan etmeden sabredeceksin. Çünkü hayatta en güzel, en değerli olan zor olandır.
Ben de bugün bu değerli camia geleceği için kendi Celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum. Külübümün menfaatleri için 3 yıllık sözleşmem olsa bile takımın eski günlerine dönmesi için böyle bir karar vermek zorundaydım. Kendi çıkarlarımızdan daha çok külübümüzün menfaati bizim için daha değerli olduğunu düşündüğüm bu karar camiamıza ve kendim için hayırlı olmasını diler, sizleri Allah cc emanet ediyorum saygılarımla.\"
OSMANLISPOR KAZANMAYI UNUTTU
Osmanlıspor yönetimi, bu ayrılığın ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Ankara ekibi Bülent Uygun yönetiminde bu sezon ligde 5 maça çıkarken henüz galibiyetle tanışamadı. Mor-sarılı ekibin 5 hafta sonunda yalnızca 1 puanı bulunuyor.
 

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