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Spor

Osmanlıspor'da Göztepe mesaisi

ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 4

06 Eylül 2017 00:26

ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla start alan antrenmana Mor-Sarılı oyuncular koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas organizasyonlarından bulunan futbolcular daha sonra iki ayrı takım halinde yapılan çabukluk çalışmasında birbirleriyle yarıştı. Günün tek antrenmanı yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışma ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu. Antrenman bitiminde ise teknik direktör Bülent Uygun takımın golcüleriyle özel çalışma yaptı.
Antrenmana takımın 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu sezon Ankaragücü\'ne kiralık olarak gönderilecek olan Uruguaylı kaleci Santiago Mele de katıldı.
Osmanlıspor yarın akşam 17.00\'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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