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Spor

Osmanlıspor'da Evkur Yeni Malatyaspor mesaisi

ANKARA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı

18 Ocak 2018 21:02

ANKARA, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'na veda eden Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor\'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında ilk 11\'de oynayan oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra sauna ve masaj yaptırdı. Kupa maçında kısa süreli forma giyen ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Koordinasyon hareketleriyle antrenmanı devam ettiren Mor-Sarılı ekip daha sonra taktiğe yönelik organizasyonlarla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Ceyhun Gülselam katılmazken Tiago Pinto takımdan ayrı çalıştı.

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