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Spor

Osmanlıspor'da dağılma dönemi

Ankara ekibi, kendi evinde mağlup oldu ve düşme potasına girdi

04 Şubat 2018 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Osmanlıspor'u Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Kayserispor atağında, Mendes, Yalçın Ayhan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, müdahalenin ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. 12. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı maçın ilk devresi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki en ciddi pozisyon 58. dakikada konuk ekip tarafından gerçekleşti. Ryan Mendes'in ceza sahası içinden çektiği sert şut üst direkten döndü. Osmanlıspor, 84. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortayı gögsüyle düzelten Mehmet Batdal, topa voleyle çok iyi vurdu ancak Karcemarskas bu pozisyonda gole izin vermedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Deplasmanda aldığı galibiyetle Kayserispor puanını 34'e çıkartırken, Osmanlıspor 18 puanda kaldı.

Osmanlıspor 0-1 Kayserispor
 
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 78 Sadeghian), Tortol, Serdar Gürler, Umar, Cikalleshi (Dk. 46 Mehmet Batdal)
 
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 81 Levent Gülen), Kucher, Atila Turan, Mendes, Güray Vural (Dk. 72 Varela), Şamil Çinaz, Badji, Deniz Türüç (Dk. 86 Boldrin), Umut Bulut
 
Gol: Dk. 12 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 29 Serdar Gürler, Dk. 62 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+7 Lung ve Varela (Kayserispor)
 

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