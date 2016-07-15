Osmanlıspor, Zimbru ile yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
10. dakikada Lawal'ın kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Umar'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Rusu'da kaldı.
12. dakikada Umar'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde toplu buluşan Numan Çürüksu'nun yarım voleyle attığı şutta top ağlarla buluştu: 0-1
24. dakikada Fortes'in soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde Zagaevschii'nin kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas'tan döndü. Aynı futbolcu kaleciden dönen topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
56. dakikada Delarge'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
62. dakikada Fortes'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Damaşcan'ın kafayla vurduğu top filelere gitti: 2-1
69. dakikada Vrsajevic'in sağdan yaptığı ortada ön direkte Webo topu arka taraftaki Rusescu'ya bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rusescu'nun sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada Engin Bekdemir'in soldan ceza alanına yaptığı ortada doğrudan kaleye giden top ağlarla buluştu: 2-2
81. dakikada Engin Bekdemir'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.