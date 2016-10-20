Osmanlıspor ve Konyaspor'un Avrupa'da zor sınavı

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor bu akşam üçüncü maçlarına çıkıyor.



L Grubu'nda Steaua Bükreş'i 2-0 yenip, İsviçre'de Zürih'e 2-1mağlup olan Osmanlıspor saat 20.00'de İspanyol ekibi Villarreal'i ağırlıyor. İsrailli hakem Liran Liany'nin yöneteceği mücadelede konuk takımda sakatlıkları süren Musacchio, Cheryshev, Jokic ve Soldado forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Osmanlıspor: Karcermarskas, Vrsajevic, Numan, Aykut, Tiago, Pinto, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu



Villarreal: Asenjo, M. Gaspar, A. Gonzalez, V. Ruiz, Jaume, Castillejo, Trigueros, Bruno, Soriano, Bakambu, Sansone



Tarihinde ilk kez uluslararası kupalara katılan ve UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e 1-0, Gent'e ise 2-0 kaybeden Atiker Konyaspor ise Braga ile karşılaşacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda cezalı olan Rangelov dışında eksik bulunmuyor.



Saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Azeri hakem Aliyar Aghayev yönetecek.



Muhtemel 11'ler



Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Hora, Meha, Bajic



Braga: Marafona, Baiano, Artur, Jorge, Rosic, Goiano, Vukcevic, Mauro, P. Santos, Horta, A. Hassan, Eduardo.