Fenerbahçe, Şeytan'la randevuda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün Manchester United'a konuk olacak. Manchester şehrindeki Old Trafford Stadı'ndaki maç TSİ 22.05'te başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren ve geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa'da ise grubunda lider durumda bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendikten sonra, play-off turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımını eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan sarı-lacivertliler, ilk 2 maçta 4 puan topladı.



Manchester United-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ukrayna'da Zorya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi Feyenoord'u sahasında 1-0'la geçmeye başardı ve 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. Fenerbahçe, İngiltere deplasmanından puan veya puanlarla dönerek namağlup şekilde yoluna devam etmek için mücadele edecek.

Manchester United istediği gibi başlayamadı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar da da kendi liginde sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Premier Lig'de 2 maçtır kazanamayan ve 7. sırada bulunan İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk hafta deplasmanda Feyenoord'a 1-0 kaybeden Manchester United, sahasında Zorya karşısında zorlansa da rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

ManU grupta üçüncü

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Wayne Rooney başta olmak üzere birçok yıldız futbolcuyu kadrosunda bulunduran Manchester ekibi, grupta 3 puanla Feyenoord'un ardından üçüncü durumda bulunuyor.



Premier Lig'de son olarak Liverpool'la karşılaşan ve Fenerbahçe'yle oynadıktan sonra 23 Ekim Pazar günü zorlu Chelsea deplasmanına gidecek Manchester United'ın teknik direktörü Mourinho'nun, sarı-lacivertliler karşısında takımını rotasyon yaparak sahaya sürmesi bekleniyor.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.

Maçın hakemi Fransız Bastien

Manchester United-Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Fransız hakem geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da sahasında aldığı son yenilgi olan (1-3) Molde karşılaşmasını yöneten 33 yaşındaki hakem, ikinci defa Fenerbahçe'nin karşılaşmasında düdük çalacak.

Bastien'in yardımcılıklarını Frederic Haquette ve Hicham Zakrani'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemlik görevlerini Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry üstlenecek. Zorlu maçta dördüncü hakem olarak ise Julien Pacelli görev alacak.

İki takımın muhtemel 11'i

Manchester United: De Gea - Valencia, Smalling, Blind, Shaw - Schneiderlin, Carrick - Lingard, Mata, Martial - Rooney (İbrahimovic)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Neustaedter, Mehmet Topal, Alper, Josef, Volkan Şen, Robin van Persie.