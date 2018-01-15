Osmanlıspor üç eksikle çalışmalarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında çarşamba günü sahasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Osmanlıspor, bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyonla antrenmanı devam ettiren ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvette dayalı çalışma yaptı. Dar alanda isabetli pas organizasyonunda bulunan Mor-Sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Bu arada antrenmana, iyileşme sürecine giren Payam da katılırken; Ceyhun, Maxsö ve Tiago tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

KALECİ TÜRKASLAN KORKUTTU

Antrenman sonunda oynanan çift kale maçta takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan\'ın kaşı açıldı. Serdar Gürler ile çarpışan genç kaleciye saha içerisindeki ilk müdahaleyi Osmanlıspor sağlık ekibi yaptıktan sonra genç kaleci hastaneye gönderildi.

YURTGÜVEN 41 DEDİ

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, antrenman sonrasında takım oyuncularının tezahüratları eşliğinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastanın başına gelerek mumları üfledi. Takım kaptanı Numan Çürüksu\'nun elinden pastasından yiyen Yurtgüven daha sonra teknik heyet, oyuncu ve kulüp personelinin kutlamalarını kabul etti.

ANKARA / DHA

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