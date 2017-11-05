Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile iç sahada 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından 1 puanı son dakikalarda almalarına sevindiklerini ancak 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Aldıkları 1 puanı fazlasıyla hak ettiklerini kaydeden Buz, toparlanma sürecinin içinde olduklarını söyledi.

İrfan Buz'un maç sonu açıklaması şöyle:

"90 dakika isteyen, coşkulu, basan bir Osmanlıspor vardı. Pozisyonlarımız vardı. Net söyleyeyim, 1 puanı en sonda aldığımız için seviniyoruz ama 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz.

Bir toparlanma sürecindeyiz. İçeride 2 maçımızı kazandık. Deplasmanda geçen hafta 1-0 mağlup olduk, geçiş oyunlarımız kötüydü. Burada cesur bir kadroya ihtiyacımız vardı. Geçiş oyunlarını çabuk yapmak istedik. İleride bastığımız için Fenerbahçe zorlandı. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir puan aldık."