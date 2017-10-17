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Spor

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Bursaspor'da çok güzel günlerim oldu"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bursaspor'a 3-1 yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maça çıktık

17 Ekim 2017 02:08

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bursaspor\'a 3-1 yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, \"Çok önemli bir maça çıktık. Hem kendimiz açısından, hem de Bursaspor açısından, son maçlarını kaybetmişlerdi. İyi hazırlanarak, buraya geldik. Bursaspor\'u tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan şunu söyleyebiliriz; penaltıdan sonra özellikle Karcemarskas penaltıyı kurtardıktan sonra 1-0 öne geçtik. Herşey lehimize giderken, 2 tane duran toptan konsantrasyon eksiğiyle birlikte kendi hatalarımızla goller yedik\" dedi.
\"KANATLARDAN İYİ GELEMEDİK\"
Devrede oyuncularıyla konuştuğuna işaret eden İrfan Buz, \"İkinci yarıda taktiksel disiplinimizle birlikte, kanatları kullanmamız gerektiğini söyledik. İlk devrede kullandığımızda pozisyonlarımız ortaya çıkmıştı. Bunu da iyi yapamadık. Dilediğimiz oyunu sergileyemedik. Kanatlardan iyi gelemedik. Kontraataktan Aziz\'in tekte vurup topun 90\'a gitmesiyle mücadele 3-1 oldu. 1-2 pozisyonumuz olmasına rağmen geri dönemedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız, Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız. Hatalarımızı iyi analiz edeceğiz, iyi bir takımımız var ama çok çalışmamız gerekiyor\" diye konuştu.
İrfan Buz, daha önce görev yaptığı Bursaspor içinse, \"Bursaspor\'da çok güzel günlerim oldu, onlarda inşallah sezon sonu istediği hedeflere ulaşır\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- İrfan Buz\'un konuşması

HABER: GÜRKAN DURAL - KAMERA: MEHMET İNAN/BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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