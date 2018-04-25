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Spor

Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

ANKARA / DHA Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31

25 Nisan 2018 16:22

ANKARA / DHA

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig\'in 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir\'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Günün tek çalışmasına tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken, Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. 
Mor-Sarılılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Farklı istasyonlarda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılılar antrenmanı sonlandırdı. 
Osmanlıspor, yarın saat 11:00\'de yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.  

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