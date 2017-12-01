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Spor

Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

ANKARA, (DHA)   Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bugün Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

01 Aralık 2017 21:15

ANKARA, (DHA)
 
Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bugün Batıkent Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.  
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan çalışmalar 1 saat sürdü. Antrenmana tam kadro çıkan Başkent ekibinde, tedavisi devam eden Tiago Pinto antrenmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanına, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam edildi. Daha sonra tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılılar, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

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